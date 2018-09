L’évolution du parc du Campus-et-de-la-Cité

Signe que la saison estivale est bel et bien arrivée, le parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup grouille d’enfants, d’adultes et d’ainés qui s’approprient de plus en plus cet espace vert inauguré en 2011. L’installation de tout nouveaux jeux d’eau au mois de mai est certainement la bougie d’allumage de ce succès rafraichissant.

Depuis leur inauguration le 14 mai dernier, les jeux d’eau du parc du Campus ont amorcé près de 2 500 séquences complètes. Chacun des cycles dure quelques minutes, jusqu’à l’arrêt de l’eau, où les jeux doivent être activés à nouveau à l’aide d’un bouton. D’ailleurs, ce dernier a enregistré près de 40 000 activations. «L’ajout de jeux d’eau pour cet été a permis de créer une masse critique, un lieu de rassemblement. C’est un parc qui est très grand et qui n’avait pas vraiment de point central. On vient de créer la place. Les gens osent plus y aller parce qu’ils voient du monde», explique Benoit Ouellet, directeur du service loisirs, culture, communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Impossible, cependant, de comptabiliser l’achalandage au parc du Campus-et-de-la-Cité puisque les points d’accès sont trop nombreux.

Des consultations menées auprès des nouveaux arrivants à Rivière-du-Loup ont permis de conclure que leur coup de cœur est la qualité des parcs et des espaces verts, tant par leur quantité que par leur proximité. D’ailleurs, l’installation de ces jeux d’eau nécessité un investissement de 230 000$. Il seront en opération jusqu’au dernières chaleurs de l’Action de grâces. Le parc du Campus-et-de-la-Cité est un espace intergénérationnel, où les ballons de soccer et les cerfs-volants côtoient les boules de pétanque en harmonie.

«Cela peut parfois prendre du temps pour s’approprier un nouvel espace, les gens le découvrent au fil du temps. Le parc évolue et se développe en fonction des besoins des citoyens. Les arbres ont grandi et commencent à faire de l’ombre, les gens ont pris l’habitude de le fréquenter», conclut M. Ouellet.

Il s’agit du cinquième secteur de Rivière-du-Loup où il est possible de se rafraichir sous des jets d’eau, en comptant la fontaine Piloup située au parc Blais, les brumes rafraichissantes du parc du Campus-et-de-la-Cité, ainsi que les jeux d’eau au parc Cartier et au parc des Princes à Saint-Ludger. Les jeux d’eau doivent toutefois se trouver près d’installations sanitaires pour permettre un certain confort aux enfants et leurs parents.

Rivière-du-Loup peut compter sur trois grands parcs naturels : le parc de la Pointe, où les visiteurs ont un contact direct avec le fleuve, peuvent se rafraichir et profiter des couchers de soleil, le parc des Chutes, axé autour de la forêt urbaine, et finalement, le parc du Campus-et-de-la-Cité, un lieu de rassemblement intergénérationnel et de détente active encore récent, que les citoyens louperivois commencent à s’approprier.