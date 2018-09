Rivière-Bleue inaugure sa nouvelle piste de BMX

Jeunes et moins jeunes se sont réunis le 16 juillet pour l’inauguration de la piste de BMX de Rivière-Bleue. Les gens ont alors eu la chance de voir à l’œuvre les athlètes du Club La Meute de Rivière-du-Loup qui ont démontré leur savoir-faire sur la nouvelle piste.

Les jeunes ont pu essayer la piste et ont reçu quelques conseils de la part de Simon Cooper, entraîneur pour le Club de Rivière-du-Loup. «La piste de BMX a été dessinée par Philippe Lafrenière d’Auclair et réalisée par les Services techniques de la Municipalité de Rivière-Bleue. Un investissement de 35 000 $ qui bénéficiera aux jeunes de Rivière-Bleue et des environs puisqu’une seule autre piste existe au Témiscouata, à Auclair», soulignait le maire, Claude H. Pelletier.

Un Club est présentement en formation à Rivière-Bleue pour permettre aux adeptes de s’entraîner et d’éventuellement prendre part à des compétitions. Les jeunes intéressés doivent donner leur nom à Steven Bouchard au 418 893-5559 poste 4831. La piste est également accessible gratuitement tous les jours pour la pratique libre.