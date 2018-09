Entente interprovinciale entre Dégelis et Edmundston

Le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel, se réjouit de la signature prochaine d'une résolution qui officialisera une entente interprovinciale entre son service et celui de la ville d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Un accord qui vient baliser et encadrer les échanges d'expertises et de matériels des deux services.

«Ça fait plusieurs années qu'on se parle pour une entente officielle. Nous fonctionnons cas par cas, mais l'idée est d'économiser et d'uniformiser nos échanges», explique le directeur de la caserne 37 de Dégelis, Claude Gravel.

Avec Pierre-Damien Arel, directeur du Service incendie d'Edmundston, ils ont donc mis sur papier les grandes lignes de l'entente, dont les tarifs et le taux horaires des effectifs. Les deux casernes sont complémentaires, Dégelis étant spécialisée en recherche en forêt et Edmundston en matières dangereuses en plus de disposer d'un camion-échelle.

«Ça évite le dédoublement de spécialité. Nous économisons sur la formation et l'achat d'équipement. Nous leur apportons notre expertise en forêt, nous disposons de nombreux véhicules pour le transport d'eau. De leur côté, le camion-échelle est un atout important», ajoute Claude Gravel.

C'est d'ailleurs le camion-échelle qui a été utilisé lors de l'incendie au début juillet lors d'un incendie survenu à l'usine du Groupe Lebel de Dégelis. «Si tu regardes au bout de l'année, il y aura des économies pour les deux municipalités en plus d'accroitre ton efficacité en couverture incendie, c'est gagnant gagnant», a lancé le directeur de la caserne 37.

La résolution a été adoptée en juin dernier par les élus de Dégelis. Leurs confrères d'Edmundston devraient faire de même dès le mardi 17 juillet.