L’Association des personnes handicapées Entre-Amis du Témiscouata fête ses 40 ans

L’Association des personnes handicapées Entre-Amis du Témiscouata célèbre ses 40 ans cette année. C’est plus d’une centaine d’usagers et leur famille qui bénéficient des services et activités de l’organisme chaque année, soit au minimum une activité par semaine, des sorties dans la région, des activités thématiques et le camp de jour d’été.

L’objectif de l’association est de favoriser l’intégration sociale et communautaire des personnes vivant avec un handicap. L’organisme se démarque au niveau régional par son important effectif et son dynamisme. Il dessert l’ensemble des 19 municipalités de la MRC du Témiscouata, participe aux Jeux olympiques spéciaux et organise 1 camp en juillet et 1 en mars, et ce, en collaboration avec Pohénégamook santé plein air 2.0.

SOUPER ANNIVERSAIRE

Pour souligner son 40e anniversaire l’Association des personnes handicapées Entre-Amis du Témiscouata, organise un souper-conférence le 20 octobre prochain à la Salle Témiscouata du quartier Notre-Dame-du-Lac, sous la présidence d’honneur de monsieur Gilles Morin et avec la conférencière Guylaine Guay.

Le président d’honneur, Gilles Morin est bien connu dans la région et est un modèle de persévérance et de ténacité pour les accidentés de la route. Le 11 juillet 1982, Gilles Morin fut victime d’un très grave accident de la route à motocyclette; fatigué, il s’endort au volant et frappe un mur de roc de plein fouet sur la 295, à la hauteur d’Auclair. Hospitalisé pendant six (6) mois, il reçoit un diagnostic final des médecins: paraplégique! Il ne marchera plus jamais. Or, à force de travail, de ténacité et d’espoir, il réussit à marcher à nouveau à l'aide de deux cannes adaptées à son état. Depuis, il ne cesse de s’impliquer dans sa communauté avec des cours de Basketball en fauteuil roulant, ses conférences, ses défis sportifs et son livre «De l’autre côté du mur».

Pour sa part, Guylaine Guay, conférencière de la soirée, est une mère de deux enfants autistes. Elle souhaite, par ses conférences et ses livres, briser les tabous et favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ses conférences sont remplies d’humour et d'anecdotes touchantes.

Les billets pour le souper-conférence sont au cout de 50 $ et il est possible de les réserver dès maintenant au 418 899-2136.