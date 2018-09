3e concours des aménagements paysagers à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles, via son Comité d’embellissement, propose cet été la 3e édition du concours Mentions pour des aménagements paysagers remarquables à Trois-Pistoles. Qu’il s’agisse d’un terrain, d’un stationnement, d’une devanture de maison ou de la façade d’un commerce, l’invitation est lancée à tous et toutes de relever le niveau et la qualité horticole de leur propriété.

Cette année, quatre prix seront remis par un jury, dont deux dans la catégorie résidentielle et deux autres dans la catégorie commerciale. Quatre aspects seront considérés pour la sélection des lauréats, soit la qualité, la diversité, l’originalité et les améliorations ou les nouveaux aménagements. On remettra un premier prix de 150 $ et un deuxième prix de 100 $ dans chacune des catégories.

C’est dans la première semaine du mois d’août que le jury du comité d’embellissement visitera l’ensemble de la ville et sélectionnera 20 finalistes présentant les plus beaux aménagements paysagers.

La population sera aussi invitée à voter sur la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles (www.facebook.com/VilledeTroisPistoles/) pour décerner un prix du public à un lauréat résidentiel et un second dans la catégorie commerciale. Pour se faire, il s’agira de signifier son appréciation en octroyant la mention «J’aime» aux photos des résidences et commerces finalistes ayant retenu votre attention, dans l’album photo dédié au concours. Le public pourra voter du 14 août au 24 août (16 h).

Afin de demeurer au courant des résultats du concours, profitez-en pour vous abonner à la page Facebook de la Ville si ce n’est pas encore fait! Les deux lauréats du vote du public recevront un prix de 100 $. Les prix seront remis lors de la séance publique du conseil de ville le 10 septembre en présence du comité d’embellissement, du conseil de ville et des gagnants.