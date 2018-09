Une nocturne à venir au Centre d'art de Kamouraska

Le 27 juillet prochain, de 20 h à 22 h, le Centre d’art de Kamouraska présente une nocturne singulière où littérature, réalité virtuelle et art visuel seront à l’honneur. S’inscrivant dans la lignée de l’exposition Voir loin», la Soirée LU – littérature & univers virtuels, promet un moment unique, allant à la rencontre de mots, d’œuvres et d’auteurs d’ici pour une expérience renouvelée des paysages.



En plus de découvrir l’exposition «Voir loin», en solo ou en compagnie de l’équipe de médiation du Centre d’art de Kamouraska, les spectateurs assisteront à la lecture de poésie et d’extraits inédits ou publiés de romans des auteurs bas-laurentiens Gabrielle Filteau-Chiba et Jean-Philippe Chabot.

La Soirée LU marque également le lancement de l’expérience en réalité virtuelle «Panoramique - 360° de poésie», une réalisation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, en collaboration avec la SODEC. Cette courte vidéo propose une plongée virtuelle de 360° dans des poèmes portant sur le paysage – dont l’un d’eux a été écrit par l’auteur invité Jean-Philippe Chabot – mis en scène par des images tournées au Bas-Saint-Laurent.



Gabrielle Filteau-Chiba de Saint-Bruno-de-Kamouraska fera une lecture d’extraits inédits de son nouveau roman à paraître «Sauvagines». Suite fort attendue de son premier roman «Encabanée» (Éditions XYZ), l’histoire met à l’honneur le Haut-Pays du Kamouraska. Jean-Philippe Chabot de Rimouski a fait paraître, en 2017, un livre de poèmes, «Comment finissent les arbres» (Noroît), et un roman, «Le livre de bois» (Quartanier), dont l’action se déroule à Saint-Gabriel-Lalemant. Il fera la lecture d’extraits de ces deux ouvrages lors de la soirée.



Pour les membres du Centre d’art de Kamouraska, l’entrée est gratuite et un cocktail est offert. Pour les non-membres, les contributions volontaires sont encouragées pour l’entrée et les consommations sont payantes. L’expérience de réalité virtuelle «Panoramique - 360° de poésie» sera accessible gratuitement tout l’été au Centre d’art de Kamouraska, les vendredis et samedis, entre 10 h 30 et 16 h.