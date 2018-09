La construction du Centre de curling Prelco progresse

Le tout nouveau Centre de curling Prelco de Rivière-su-Loup prend forme sur la rue Laval, au plus grand plaisir des amateurs. Quelques membres du club et des représentants des partenaires financiers ont d’ailleurs eu droit à une première visite, ce vendredi 13 juillet.

Le projet, dont le contrat de construction a été octroyé à l’entreprise Construction Citadelle Inc. de Québec aux coûts de 3,5 M$ avec les taxes, serait ainsi complété à environ 50 %. L’échéancier est également respecté.

À l’intérieur, la salle située à l’étage offrira une vue sans pareil sur la ville de Rivière-du-Loup et sur le fleuve Saint-Laurent. De grandes fenêtres seront aussi installées et permettront à l’endroit de bénéficier d’une belle lumière naturelle. Celle-ci mettra en valeur le plafond et les poutres de bois de pin blanc vernis.

«Personnellement, c’est sur cette structure de bois que j’ai accroché. C’est vraiment super beau», a partagé le président du club de curling, Paul Miville, visiblement heureux de faire visiter le centre. «Le mariage du bois avec le blanc des murs, ça fonctionne bien.»

Dans les prochaines semaines, les travailleurs termineront la ventilation, effectueront les raccordements électriques, assembleront les murs des vestiaires et salles de bain et effectueront la finition. Certaines composantes importantes comme la dalle, le système de réfrigération et la salle des machines (compresseurs) sont déjà complétées.

Si les travaux continuent de progresser à un bon rythme, les membres du conseil d’administration du club de curling ont bon espoir que l’ouverture officielle aura lieu, telle que prévue, au courant du mois de septembre.