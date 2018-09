Une 5e saison pour La Manne rouge, je récolte

La Manne rouge, je récolte a débuté depuis quelques semaines sa 5e saison de production. Toute l’équipe en place s’affaire à la production de légumes pour en faire la vente directement à son kiosque du 316, rue Beaubien à Rivière-du-Loup.

L’équipe est composée cette année de la responsable des opérations, Odette Lapointe et du responsable à la production maraichère, Stéphane Lussier. Dans le cadre de la mission de favoriser l’insertion socioprofessionnelle, quatre employés dédiés aux tâches de la production maraichère et pomicole complètent l’équipe. Tous seront heureux d’accueillir les visiteurs sur place au cours de la saison et particulièrement pour l’autocueillette de pommes et de légumes à partir de la mi-septembre.

Comme nouveauté cette année, on remarque l’introduction de la carte fidélité Manne rouge. Sans frais, cette carte donne à son détenteur un rabais de 10 $ après 100 $ d’achat de produits de La Manne rouge, je récolte.

Si vous souhaitez venir vous impliquer à la Manne rouge je récolte dès cet été ou pendant la période d’auto-cueillette, communiquez avec Odette Lapointe au 418-714-0906.