Campagne 2018 de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

C’est au début du mois de mai 2018 que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a lancé sa campagne annuelle sous le thème : «S’unir pour des soins accessibles & de qualité chez nous!». Depuis, seulement 50 % de l’objectif a été atteint. Il va sans dire que cette situation est préoccupante.

«La Fondation de la santé est consciente que les besoins et les demandes de sollicitation d’organismes sont grandissants. D’un autre côté, nous sommes certains qu’en vous demandant un effort supplémentaire, nous pourrions nous approcher de cet objectif. La santé se doit de demeurer une priorité pour notre communauté et vous pouvez y contribuer», mentionne-t-on.

La Fondation voit à améliorer la qualité des services et des soins de santé de la communauté. «C’est donc votre mère, votre meilleur ami ou vous-mêmes qui pourriez ne pas recevoir le traitement adéquat qui vous permette de demeurer en santé si les fonds ne sont pas adéquats. Qu’y a-t-il de plus important que la santé? Que souhaitons-nous à nos proches, à notre famille, à nos amis et à nous-mêmes? La santé... Merci de faire un geste de générosité au nom de notre santé à tous!»

On désire tous des soins de santé rapides, efficaces, humains et selon les dernières technologies, mais pour cela, la Fondation a besoin de votre participation, de votre coup de main financier, de votre don. Peu importe le montant, chaque geste compte. On vous invite à faire un don en vous rendant sur le site internet www.santerdl.ca.