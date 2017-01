Rétrospective de l'actualité sportive : de mai à août

Voici les nouvelles sportives qui ont retenu votre attention au cours des derniers mois, de mai à août.

MAI

Les amateurs de lutte du KRTB ont eu de quoi se réjouir cette année. Après trois ans d’absence, la lutte était de retour à Rivière-du-Loup avec la présentation d'un gala le 9 juillet.

La date du dimanche 8 mai marquera à jamais l'histoire du hockey à Rivière-du-Loup, alors que les 3L ont remporté la Coupe Vertdure lors du septième et ultime match de la grande finale de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) par la marque de 5 à 2. C’est un premier championnat en 30 ans pour les Louperivois.

La troupe d'Alain Gardner a ainsi offert aux 3500 spectateurs entassés au Centre Premier Tech une soirée historique et euphorique. Jamais dans sa courte histoire, le nouvel aréna n’avait affiché une telle ambiance lors d’un match de hockey.

Servlinks Communication et le Club de soccer Le Mondial de Rivière-du-Loup ont annoncé la signature d’une entente de partenariat afin de soutenir la toute nouvelle équipe de soccer féminin U21-AAA.

La venue d’une équipe AAA dans notre région est une étape importante vers le plus haut calibre de soccer élite au Québec. Rappelons les excellents résultats du Mondial U16 et U17 des deux dernières années. Ainsi, avec cette équipe composée de joueuses louperivoises, doublement championnes provinciales AA, et de joueuses talentueuses provenant de l’est du Québec, Rivière-du-Loup saura faire sa place en ligue élite.

Bien que la pluie s’est mise de la partie cette fin de semaine sur le trajet entre Montréal et Québec, elle n’a pas ralenti les ardeurs des 40 étudiants de l’École secondaire de Rivière-du-Loup qui participaient à La Course, une épreuve à relais du Grand Défi Pierre Lavoie.

Le quilleur originaire de L’Isle-Verte, Alexandre Côté, a connu toute une fin de semaine, du 20 au 22 mai à Burlington en Ontario. Fort d’une dernière journée magistrale, le jeune homme a remporté la 1ère position du Championnat canadien juinor et senior.

Au terme du Championnat canadien de bowling tenu du 20 au 22 mai à Burlington en Ontario, France Joubert de Trois-Pistoles a terminé en tête du classement chez les séniors et se qualifie donc pour faire partie de l’équipe du Canada.

JUIN

L’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame a misé sur la famille pour pourvoir le poste d’entraineur-chef, vacant depuis le départ d’Allan Johnston à la fin avril. Christian Caron garde son poste de coordonnateur hockey, mais reprend aussi les rennes du club derrière le banc.

La nageuse synchronisée originaire de Rivière-du-Loup, Marie-Pier Veilleux, est la nouvelle championne provinciale dans la catégorie Solo intermédiaire 13-15 ans.

Après quelques semaines de négociations corsées et même de rebondissements, le hockey senior sera de retour à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Le promoteur pistolois Rémi Lévesque a confirmé la nouvelle, le dimanche 12 juin

Moins de deux semaines après avoir fait ses premiers pas avec les Snappers de Beloit, dans le calibre A régulier, le lanceur originaire de Trois-Pistoles, Marc-Antoine Bérubé, a été rétrogradé par l’organisation des A’s d’Oakland. Il prend désormais le chemin du Vermont.

L’athlète de 23 ans se retrouve ainsi avec les Lake Monsters, à Burlington, dans un calibre A faible. C’est dans cette catégorie que l’artilleur droitier croyait d’abord atterrir après le camp d’entrainement prolongé des A’s en Arizona.

Lors du dernier repêchage de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) qui se déroulait à Buffalo les 24 et 25 juin dernier, l’organisation des Albatros a eu l’honneur de voir un de ses anciens joueurs, Pierre-Luc Dubois, être repêché au 3e rang par les Blue Jackets de Columbus.

Classé meilleur espoir nord-américain, Pierre-Luc Dubois est ainsi devenu le 1er Albatros sélectionné au tout premier tour du repêchage de la LNH.

JUILLET

L'équipe du Lightning de Tampa Bay a offert un contrat d'un an à deux volets à l'attaquant Gabriel Dumont, originaire de Dégelis le 1er juillet. Il était sur le marché des joueurs autonomes.

Mission accomplie pour le Louperivois et sergent à la Sûreté du Québec, Carl Pelletier. Il a remporté deux médailles aux derniers Jeux Nord-Américains des policiers et pompiers organisés à Drummondville en début de semaine.

Le cycliste de 45 ans s’est notamment illustré dans l’épreuve du contre-la-montre en terminant en 2e position. Il a également très bien fait à l’étape de vélo sur route, un parcours de 70 kilomètres, en récoltant une médaille de bronze.

Après le Rhode Island l’été dernier, c’est en France que Michel Fortin-Bélanger, de Notre-Dame-du-Portage, se déplacera cette année pour se frotter à quelques-uns des meilleurs trialistes au monde. Il participera, les 10 et 11 septembre, à la compétition du Trial des Nations avec son grand frère Félix.

Michel et Félix ont ainsi été sélectionnés parmi les trois meilleurs trialistes au Canada pour représenter le pays à cette compétition de renom qui aura lieu à la station Isola 2000, située au sud-est de la France, tout près de la frontière italienne.

La nouvelle ligue de flag football de Rivière-du-Loup bat son plein. Aujourd’hui à la mi-parcours de cette toute première saison, l’instigateur Jérémy Rioux se dit très satisfait. Le retour des joueurs est lui aussi très positif.

En jeu depuis le 2 juin au Stade Premier Tech, la Ligue se conclura le 4 août. Pour cette première saison, 40 joueurs, rassemblés dans 4 équipes, tentent de remporter les grands honneurs. Ceux-ci sont d’anciens ou actuels joueurs de football de niveau collégial ou juvénile, mais également des amateurs qui découvrent le sport.

La 51e Finale des Jeux du Québec s’est conclue le lundi 25 juillet en soirée, à Montréal. Les 196 athlètes représentant l’Est-du-Québec ont offert d’excellentes performances, remportant 30 médailles, dont onze d’or. Au KRTB, nombreux sont les athlètes qui ont monté sur les marches du podium, parfois même plus d’une fois.

AOUT

La joueuse de rugby louperivoise, Justine Pelletier, a pris la direction de Nottingham, en Angleterre à la fin aout. L’athlète a représenté le Canada lors d’une tournée en sol britannique avec l’équipe féminine de rugby des moins de 20 ans.

Raphaël Santerre ne sera pas un membre de l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), pour la saison 2016-2017. Le natif de Trois-Pistoles a annoncé en début de semaine qu’il quittait la LHJMQ afin de se concentrer davantage sur ses études et jouer du hockey moins compétitif.

Il signera par la suite avec le CIEL-FM de Trois-Pistoles.

Le quilleur originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Nathan Ruest-Lajoie, a connu toute une expérience du 24 juillet au 3 août dernier, alors qu’il a représenté le Canada aux Championnats mondiaux de la jeunesse de quilles. Le jeune homme est revenu du Nebraska avec une médaille de bronze autour du cou.

Une trentaine des meilleurs golfeurs du Québec prendront d’assaut et les allées et les verts du Club de golf de Rivière-du-Loup, du 6 au 10 septembre prochains, alors que la ville sera l’hôte du championnat par trous du Circuit Canada Pro Tour.

Le patineur de vitesse originaire de Rivière-du-Loup, Yoan Gauthier, a annoncé sa retraite de la compétition. L’athlète de 22 ans, qui compétitionnait sur courte piste, accroche ses patins pour plonger dans ses livres d’université cet automne.

Le lanceur pistolois Simon Rousseau a joué les héros en cinquième manche en frappant un circuit de trois points menant le Construction Michaël Bérubé vers une victoire de 4 à 2 aux mains des Braves du Témiscouata ce lundi au Stade Paul-Émile-Dubé. Les Pistolois mettent la main sur la Coupe Verret-Couture, une première depuis 2013.