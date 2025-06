La Classique de golf des Barlettes et leurs amis remettra 28 500 $ en bourses

Le conseil d’administration de la Classique de golf des Barlettes annonce que le comité de sélection du programme de bourses individuelles d’excellence en sports et en arts a identifié les 30 boursiers de l’année 2024-2025 qui se partageront la somme de 28 500 $.

Cette année, un total de 30 bourses sera remis, réparties entre 19 bourses de 500 $, 4 de 1 000 $, 2 de 1 500 $, 3 de 2 000 $ et 2 de 3 000 $. Un peu plus de 150 jeunes ont demandé des informations et obtenu le formulaire de participation au programme de bourses d’excellence.

Le comité de sélection a reçu 72 candidatures de grande qualité. Les membres ont effectué un travail exceptionnel et ils ont hâte de présenter les 30 récipiendaires d’une bourse.

La soirée de remise des bourses aura lieu le vendredi 27 juin, à 19 h, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup.

Cet automne, la Classique de golf de Barlettes et leurs amis va célébrer son 5e anniversaire d’existence au Club de Golf de Rivière-du-Loup, sous la présidence d’honneur de Nathaly April, présidente-directrice-générale de Groupe APRIL, commanditaire principal de la Classique.

«Nous aurons un départ simultané à 11 h. Les équipes pourront s’inscrire dans la catégorie compétition ou dans la catégorie participation. Tous les participants auront accès à 17 h au célèbre cocktail dinatoire préparé et offert par de nombreux restaurateurs et artisans et de la région de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles», s'est réjoui l'instigateur, Pierre Dion.

Pour confirmer votre participation et recevoir toute information, il est nécessaire de s’inscrire en expédiant un courriel à l’adresse suivante [email protected].