Les Knights de London sont champions de la 105e Coupe Memorial

Les champions de l’Ontario, les Knights de London, affrontaient ceux de l’Ouest, les Tigers de Medicine Hat le dimanche 1er juin au Colisée Financière Sun Life de Rimouski dans le cadre de la grande finale du tournoi. Les Knights de London ont soulevé la Coupe à la suite d’une belle victoire par la marque de 4-1.

Quelques joueurs ont rencontré les médias avant leur entraînement matinal. Andrew Basha (repêché par les Flames de Calgary), attaquant des Tigers a mentionné : « C’est énorme, c’est le match auquel toutes les équipes de la LCH veulent participer chaque année et c’est toujours un honneur. C’est vraiment excitant. Ce sont deux très bonnes équipes qui s’affronteront, c’est ce dont les joueurs rêvent.»

L’entraîneur-chef des Tigers, Willie Desjardins, a évoqué: « Mon équipe doit rester cohérente sur les tâches à accomplir, mais les joueurs doivent profiter du moment, ils n’ont pas ces opportunités-là souvent et chacun doit être à son meilleur pour connaître un bon match.»

Sam Dickinson (repêché par les Sharks de San Jose), défenseur des Knights a lui aussi commenté avec enthousiasme: « C’est ce que nous attendons depuis une année entière. Revenir enfin à ce point est excitant et nous avons hâte d’y être. »

L’an passé, les Knights se sont inclinés en finale avec une vingtaine de secondes à faire dans le match. Le capitaine Denver Barkey (repêché par les Flyers de Philadelphie) parle de rédemption. «Nous nous souvenons comment on s’est senti et nous allons l’utiliser comme motivation.»

RÉSUMÉ DU MATCH

Tout d’abord, en première période, le jeu était très rapide et intense. Ce sont les Knights qui ont ouvert la marque à la suite d'un bel échange entre les deux défenseurs Sam Dickinson et Henry Brzustewicz en relance pour permettre à Jacob Julien de s’échapper seul devant le gardien. Il l'a déjoué d’une belle feinte.

Le premier vingt a été à l’avantage des Knights qui menaient 1-0. Les tirs dans cette période étaient de 12-11, en faveur de l’équipe de la OHL. En deuxième période, les Knights ont creusé leur avance 2-0 grâce à une belle passe dans l’enclave de Sam O’Reilly vers Easton Cowan, qui a enfilé l’aiguille, Sam Dickinson a obtenu la deuxième mention d’aide.

Un revirement très couteux à la ligne bleue a donné l’occasion à Denver Barkey de s’échapper et de creuser l’écart. Sam Dickinson a récolté sa troisième mention d’aide du match. Soudainement, c’était 3-0 dans la rencontre. Au milieu du deuxième engagement, Denver Barkey est venu faire 4-0 en avantage numérique d’un tir du poignet précis. Après 40 minutes, le match se déroulait en sens unique au niveau du pointage, mais le nombre de tirs au but était dominé par les Tigers, 28-21.

En début de troisième période, les Tigers sont finalement venus s’inscrire au pointage. Gavin McKenna a touché la cible avec l’aide de Veeti Väisänen et de Tanner Molendyk. C’était 4-1 dans le match. Avec 3 : 50 à faire à la rencontre, les Tigers ont retiré leur gardien afin de réduire l’écart, mais il était trop tard. Les Tigers de Medicine Hat n’ont pas été en mesure de convertir leur occasion en but, eux qui ont mené dans la colonne des tirs au but (32-24) à la fin du match. Les grands gagnants de la Coupe Memorial sont les Knights de London.

Bref, il y avait au total 20 joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey, ce qui explique le niveau de jeu très élevé lors de cette grande finale de la LCH. C’est ce qui vient clore la Coupe Memorial à Rimouski, qui a été couronnée d’un grand succès autant sur la glace que hors glace par son comité organisateur de même qu’aux nombreux bénévoles qui ont rendu cet événement de grande envergure possible.

Les amateurs de hockey ont eu droit au meilleur calibre de hockey junior au pays. La 106e Coupe Memorial aura lieu à Kelowna en 2026.