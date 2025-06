Un troisième championnat de France pour Justine Pelletier 

Les Lionnes du Stade Bordelais, dont fait partie la Louperivoise Justine Pelletier, ont confirmé qu’elles étaient toujours au sommet du rugby français, le 31 mai. L’équipe féminine a remporté le championnat de France Élite 1 pour une troisième saison consécutive.

Les doubles championnes de France, favorites avant ce duel ultime, se sont imposées contre les représentantes de Toulouse par la marque de 32-24. Selon plusieurs observateurs, la finale a été «spectaculaire».

La puissance bordelaise a pris les devants en début de match. Une avance qui lui a souri, puisque le pointage s’est resserré dans la deuxième moitié. Toulouse n’a jamais abdiqué, mais Bordeaux a tout de même remporté les grands honneurs pour une troisième fois de suite. L’équipe a ainsi continué d’écrire l’histoire du rugby féminin.

Les derniers jours ont été fort occupés pour Justine Pelletier et sa coéquipière Fabiola Forteza. Une semaine plus tôt, les deux athlètes étaient en Australie pour un match de l’équipe canadienne dans le cadre de la Pacific Four Series.