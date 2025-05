Un match nul et une victoire pour le Mondial 

La dernière fin de semaine a été intense pour l’équipe du Mondial de Rivière-du-Loup qui évolue dans la Ligue 3. La formation louperivoise a d’abord fait match nul 3-3 contre le FC Anjou, avant de s’imposer 5 à 1 contre le NDG.

Lors du premier match, les joueurs du Mondial ont montré du caractère en revenant au score à chaque fois pour arracher le match nul.

Contre un adversaire solide physiquement et bien en place, les athlètes n'ont jamais baissé les bras. Étienne Dubé a lancé les hostilités sur une superbe percée individuelle, suivi par Patrick Harrison et Cédric Morency pour compléter la feuille de match.

Malgré deux erreurs défensives qui ont couté cher, la prestation collective est demeurée encourageante, à la fois dans l’intensité et dans la solidarité affichée tout au long de la rencontre.

VICTOIRE

Le second match du week-end, contre NDG, a tourné à la démonstration avec une victoire convaincante.

Très vite réduite à dix après un carton rouge sur une main qui a empêché une occasion nette de but, l'équipe adverse a subi une domination. Patrick Harrison a transformé le penalty consécutif et s’est offert un doublé quelques minutes plus tard. Étienne Dubé a inscrit le 3-0, avant que Vincent Paré ne trouve le filet sur une belle frappe de loin. NDG a réduit l’écart, mais William Chouinard-Pipon est venu sceller le score en fin de match.

Deux matchs, deux scénarios, mais un seul message : l’équipe monte en puissance et démontre semaine après semaine sa détermination et son potentiel.

INVITATION

L’équipe jouera son premier match à domicile le samedi 31 mai 2025. L'accueil se fera à partir de 16 h 45 pour un coup d’envoi à 17 h sur le terrain synthétique de la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup.

Pour ce match d’ouverture contre le CS Lanaudière, le public est invité à vivre bien plus qu’une simple rencontre sportive. Le Mondial propose un après-midi festif et familial avec un service de restauration sur place, des animations pour petits et grands, et une grande tombola avec de nombreux lots à gagner.

L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous. Les participants peuvent venir accompagnés des personnes de leur choix, sans limite, pour faire de ce rendez-vous un événement rassembleur et festif.

Le Mondial vous attend en vert et blanc pour vivre ensemble le début d’une nouvelle saison prometteuse.