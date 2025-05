Un premier 10 km réussi au Tour de la Pointe

Un jeune homme de Rivière-du-Loup a profité de sa première participation à une course officielle pour s’imposer sur l’épreuve reine du Tour de la Pointe, le 10 kilomètres, le dimanche 25 mai. Félix-Antoine Drouin, 17 ans, a pris le 1er rang chez les moins de 19 ans avec un temps impressionnant de 37 minutes et 38 secondes.

Ce chrono lui a aussi permis de terminer en 4e position de cette distance très relevée, toutes catégories confondues, un peu plus de 3 minutes après le vainqueur, André-Luc Ouellet (Trois-Pistoles), un athlète qui n’est pas étranger aux compétitions d’envergure. Le podium a été complété par David Bélanger (20-29 ans) de Rivière-du-Loup et Dave Mavrovic (30-39 ans).

«Ça s’est bien passé!», a partagé le jeune homme qui a même emprunté des espadrilles à son père pour l’occasion. «Je suis fier de moi. Je n’avais jamais couru auparavant avec d’autres personnes ou même avec des athlètes de clubs officiels.»

«Quand j’ai commencé la course, je me suis rendu compte que j’étais prêt et capable de rivaliser avec les meilleurs», a renchéri l’athlète qui a franchi la ligne d’arrivée à seulement 1 minute et 30 secondes de la troisième place.

Fait à noter : Félix-Antoine Drouin ne s’entraine pas en athlétisme et il n’est pas encadré par un entraineur. Athlète «multisports», il a plutôt participé aux récents championnats provinciaux de badminton. Le futur étudiant en Techniques policières au Cégep de Rimouski court d’abord pour le plaisir, mais aussi pour favoriser sa santé, a-t-il partagé.

Cette belle performance vient d’ailleurs clore une semaine assez folle pour Félix-Antoine Drouin. Dans les derniers jours, il a battu le record de l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour le test des bips (course navette) avec une performance de 14.8 (le précédent record étant de 14.5). Il a également surpassé son temps personnel sur 1 600m (5 minutes 20 secondes), en plus de courir son premier demi-marathon à l’entrainement, quelques jours seulement avant le Tour de la Pointe.

«J’ai l’intention de continuer de courir!», a confirmé l’athlète. «Mon prochain grand objectif est de faire un marathon. J’aimerais aussi joindre un club [de course] pendant mes études à Rimouski.»

Photo : François Drouin

AUTRES RÉSULTATS

Toujours au 10 km, Eugénie Malenfant de Rivière-du-Loup (20-29 ans) a terminé au premier rang chez les femmes avec un temps de 40 minutes et 38 secondes, suivie par Karyan Gagnon et Marie-Claude Théberge.

Au 5 km, le podium masculin a été composé de Martin Sirois (50-59 ans, 16 minutes) de Rimouski, Edmond Vignola (20-29 ans) et Philippe L’italien (40-49 ans). Chez les femmes, Andréanne Lévesque (Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 22:01) a devancé Shana D’Amours et Mélanie Morin.

Du côté du Défi Filoup, qui pousse les athlètes à franchir un total de 18 kilomètres (départs successifs des courses de 5 km, 10 km et 3 km), c’est Louis April de Saint-Clément (20-29 ans) qui a pris le premier rang avec un temps de 59:53. Il a été suivi par Alex Tremblay et Patrick Dupuis. Chez les femmes, Théa Mougin (20-29 ans) de Rivière-du-Loup s’est imposée devant Chantale Fournier et Émilie Gagnon.

Notons enfin que Eli Massé a remporté les épreuves du 1 km et du 3 km, du côté masculin. Maxyme Lévesque (Saint-Arsène) et Shana D’Amours (Rivière-du-Loup) ont remporté ces mêmes épreuves chez les femmes.

La présentation 2025 du Tour de la Pointe a été couronnée d’un grand succès, le comité organisateur qualifiant même le plus récent événement d’exceptionnel quelques heures après sa conclusion. Plus de 650 athlètes de tous les âges et tous les objectifs se sont réunis aux abords du fleuve St-Laurent pour participer à l’une des épreuves au programme.