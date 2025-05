Coupe Memorial: une défaite qui complique la position au classement pour l’Océanic de Rimouski

Le deuxième match de l’Océanic de Rimouski à la Coupe Memorial a eu lieu le dimanche 25 mai à 18 h dans un Colisée Financière Sun Life plein à craquer. Son opposant, les champions de la ligue de hockey de l’Ontario (OHL), les Knights de London dirigé par Dale Hunter, sont considérés comme les favoris de la Coupe Memorial. L’Océanic s’incline donc pour une deuxième fois dans ce tournoi par la marque de 3-1.

En première période, les deux équipes distribuaient de solides mises en échec. Le pointage était de 0-0, tous deux n’arrivent pas à trouver le fond du filet. L’Océanic semblait avoir de la difficulté à attaquer l’enclave due à une défensive serrée qui ne laissait pas d’espace dans la zone payante. Il y a eu quelques occasions de part et d’autre, mais les gardiens de but Mathis Langevin (Océanic) et Austin Elliott (Knights) ont su fermer la porte durant le premier vingt.

Les partisans ont entendu la sirène de but retentir en début de deuxième période, les Nics ont réussi à attaquer le filet adverse dû à une belle protection de rondelle de Mathieu Cataford pour remettre devant à Eriks Mateiko, qui enfile l’aiguille. L’équipe de toute une région prend les devants 1-0 dans la rencontre. Ce but a réveillé les troupes de Dale Hunter (Knights de London) qui attaquait constamment le filet de Mathis Langevin. Ceux-ci viennent égaler la marque à mi-chemin dans le match, un tir du poignet de Henry Brzustewicz vient battre le gardien des Nics. De retour à la case départ. Par la suite, les deux gardiens de but ont répondu présents aux tirs dirigés vers eux. L’équipe de l’Ontario et celle du Québec ont retraité aux vestiaires à égalité 1-1.

TROISIÈME PÉRIODE DÉCISIVE

Les Knights sont sortis en force, Mathis Langevin a dû se signaler à plusieurs reprises en début de période. Ces arrêts et la défensive des Nics réussissent à repousser les attaques de l’équipe adverse. Ils vont chercher du rythme, l’Océanic obtienne à leur tour des chances de marquer, le trio de Cataford-Mateiko-Lavigne arrive à provoquer une punition pour avoir accroché à mi-chemin dans cette période. Malheureusement, l’Océanic n’arrive pas à profiter de cette occasion, ce qui vient donner de l’énergie à l’équipe de l’Ontario. Avec 5 minutes 7 secondes à faire au match, une relance rapide en zone neutre permette à Easton Cowan d’amorcer un tic-tac-toe avec Kasper Halttunen, qui sera complété par Jacob Julien et l’équipe de l’Ontario brise l’égalité, c’est 2-1. L’Océanic n’arrivera pas à rebondir à la suite de ce but. Easton Cowan viendra sceller l’issu du match avec un but en filet désert à la suite d’un revirement coûteux. Ce joueur de 20 ans qui a été sélectionné en première ronde, 28e choix au total par les Maple Leafs de Toronto en 2023 s’est vu décerné l’étoile du match avec un but et une passe.

UNE DERNIÈRE CHANCE

Il reste maintenant un match à disputer dans la ronde préliminaire pour l’équipe de toute une région face aux Wildcats de Moncton mercredi soir, le 28 mai à 19 h. Les Nics n’auront pas le choix de gagner ce match pour poursuivre dans ce tournoi.