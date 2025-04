Le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien défend son titre 

L’équipe du Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien a célébré un deuxième championnat consécutif dans le Circuit sénior KRTB, le 4 avril. La formation a vaincu les Seigneurs de La Pocatière en cinq matchs lors de la série finale.

Les représentants de Saint-Cyprien ont ainsi réussi à atteindre leur principal objectif de la saison : défendre leur titre de champions acquis l’an dernier. Ils peuvent maintenant dire mission accomplie, eux qui ont mis la main sur le trophée tant convoité, pratiquement un an jour pour jour après leur première conquête.

Négligé par plusieurs au début de la série, le TDG n’a pourtant pas été intimidé et il est venu à bout de son adversaire du Kamouraska. Après avoir échappé le premier match par blanchissage (0-3), le groupe s’est vite repris et il n’a jamais regardé derrière en remportant les quatre affrontements suivants (5-2, 2-1, 2-1 en prolongation et 4-1).

Ce vendredi, à La Pocatière, les hommes de l’entraineur-chef Jonathan Jalbert n’ont d’ailleurs pas laissé la chance aux Seigneurs de revenir de l’arrière et de ramener le duel au Complexe Louis-Santerre. L’équipe a mis fin aux hostilités, grâce à une victoire convaincante de 4 à 1 devant 877 personnes, dont plusieurs centaines de leurs bruyants partisans.

«C’est un 2e championnat qui rend fiers les joueurs, les membres de l’organisation, les bénévoles et toute une communauté. Vendredi, plus de la moitié des partisans avaient fait la route pour venir voir leur équipe. Les joueurs en parlaient dans la chambre avant la game, juste avant le l’échauffement, et on sentait la fébrilité tout au long de la partie», a partagé Jonathan Jalbert durant la fin de semaine.

«L’énergie de la foule nous a vraiment propulsés pour finaliser la série finale, même à l’étranger», a-t-il ajouté, reconnaissant.

Après une première période sans histoire, les visiteurs ont ouvert la marque à mi-chemin de la deuxième période grâce au quatrième but des séries de l'attaquant William Dubé, un jeune homme qui s’est révélé être toute une acquisition dans le dernier droit.

Cinq minutes plus tard, l'équipe de St-Cyprien a doublé son avance avec un but en avantage numérique du défenseur Émile Labrie. Puis, en troisième période, David Noreau-Cyr et William Dubé, encore lui, cette fois dans un filet désert, ont confirmé la victoire et le championnat pour le Transport Denis Gosselin.

Les Seigneurs ont évité le blanchissage alors qu’ils tiraient de l’arrière par 3 buts, mais ils n’ont jamais été inquiétants, notamment parce que le gardien Thomas Gosselin a offert une prestation exemplaire. L’athlète a de nouveau répondu présent lors de cette rencontre, en repoussant 44 tirs. Son opposant, le gardien Samuel Sirois, a fait face à 30 lancers.

GOSSELIN ÉLU MVP

Grâce à ses performances, Thomas Gosselin a été nommé joueur le plus utile de son équipe, lui qui a été sensationnel tout au long des séries en maintenant un pourcentage d’efficacité de 0.948 et une moyenne de buts alloués de 2,21.

«Ce fut une série finale serrée malgré le fait que ça s’est finalisé en cinq parties. Les performances de Thomas ont fait la différence», a analysé le coach qui a aussi salué le travail de son groupe.

«Nous avions un noyau de joueurs équilibré, soudé et qui a été en mesure de contribuer aux performances. Les joueurs étaient en mission, et ils n’ont jamais pesé sur le bouton panique quand ça ne fonctionnait pas.»

Pour Saint-Cyprien, Isaak Caron (16 points), Alex-Antoine Dumas (13 points) et Émile Labrie (13 points) ont été des éléments clés, offensivement. Gabriel Lizotte, de La Pocatière, a été couronné meilleur pointeur des séries avec une impressionnante récolte de 22 points (8 buts et 14 passes) en seulement 11 parties.

Rappelons que la série finale a opposé les deux meilleures équipes du Circuit sénior KRTB, cette saison. Les formations avaient terminé le calendrier régulier au sommet du classement général avec 22 points chacun. Les Seigneurs avaient pris le premier rang grâce à une victoire supplémentaire.

Saint-Cyprien avait pourtant battu La Pocatière deux fois durant la saison régulière. C’est aussi la première fois que la troupe du Kamouraska perdait quatre matchs de suite.

En demi-finale des séries éliminatoires, le Transport Denis Gosselin a vaincu les Prédateurs Carquest du Témiscouata.

À noter que le TDG de Saint-Cyprien n’a pas perdu en temps régulier à domicile depuis décembre 2023. Tout un exploit, là aussi.