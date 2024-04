De nouveaux champions dans le Circuit senior KRTB 

Les séries du Circuit senior KRTB ont couronné de nouveaux champions, ce dimanche 7 avril. Le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien s’est imposé contre le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental par la marque convaincante de 7 à 2 lors du sixième match de la série finale.

À la maison, dans un Complexe Louis-Santerre bondé, les joueurs de Saint-Cyprien ont non seulement atteint leur objectif le plus important de la saison, mettant la main sur leur premier championnat de leur jeune histoire, ils ont également vengé leur revers subi l’an dernier, en finale, contre les Seigneurs de La Pocatière.

La série entre Saint-Cyprien et le Transcontinental allait d’ailleurs couronner une nouvelle équipe championne, La Pocatière ayant remporté les deux premiers championnats de l’histoire du circuit. Il s’agissait maintenant de savoir laquelle des deux équipes – les meilleures au classement de la saison régulière – allait avoir le dessus.

Il aura finalement fallu six matchs au Transport Denis Gosselin pour venir à bout de leurs rivaux. Ils se sont imposés lors de la troisième fin de semaine de la finale. Les deux formations étaient au coude à coude après les quatre premiers matchs de la série, les locaux réussissant toujours à gagner devant leurs partisans.

Vendredi, Saint-Cyprien a toutefois mis fin à cette tendance en allant chercher une importante victoire de 4 à 3 sur la route face au Frontalier pour ainsi être à un gain du championnat. Le gardien Thomas Gosselin a alors été sensationnel, lui qui a repoussé 49 lancers.

Samedi, à domicile, les joueurs ne comptaient pas manquer l’opportunité de célébrer devant leurs nombreux partisans. Si c’est le Frontalier qui a ouvert la marque, le Transport Denis Gosselin a répliqué avec deux buts pour prendre l’avance après 20 minutes. L’équipe n’a plus regardé derrière par la suite, ajoutant trois buts au second engagement et deux autres au dernier tiers.

Samuel Charron, avec un tour du chapeau, Isaak Caron (2 buts, 2 passes), Raphaël Santerre (1 but, 2 passes) et Alex-Antoine Dumas (1 but, 1 passe) ont été les meneurs offensifs dans ce match déterminant. Devant le filet, Thomas Gosselin a réussi 34 arrêts. Il a terminé les séries avec une moyenne de buts alloués de 3,33 et un pourcentage d'arrêt de 0,926.

ISAAK CARON MVP

C’est Isaak Caron qui a reçu le titre de joueur par excellence des séries. Il a accumulé 22 points, dont 15 buts, durant le parcours vers le championnat. Raphaël Santerre, qui a également remporté un championnat avec les Fondations B.A. de Trois-Pistoles, Alex-Antoine Dumas, Émile Labrie et Thomas Gosselin ont été des éléments clés pour Saint-Cyprien.

Du côté du Frontalier Construction Unic, plusieurs joueurs ont connu des séries exceptionnelles. Nicholas Egan Dionne a terminé au sommet des pointeurs avec 23 points. Il a aussi réussi plus d’un tour du chapeau durant le parcours éliminatoire. Ses coéquipiers Jérôme Thibault, Émile St-Pierre et Carl Thibault se sont aussi démarqués offensivement.

Dans les buts, Samuel Pearson a toujours une chance à son équipe de l’emporter.

Le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien a terminé son parcours éliminatoire avec une fiche de 8 victoires et 4 revers en 12 matchs. En saison, l’équipe avait pris le 2e rang du classement, derrière le Transcontinental, avec 10 victoires et 5 défaites.



