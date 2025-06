Un programme double de la LBJÉQ à Rivière-du-Loup 

Les amateurs de baseball du KRTB ont droit à l’un des meilleurs calibres de jeu au Québec, cette fin de semaine, à Rivière-du-Loup. Ce samedi 14 juin, ils ont été une centaine à se déplacer au stade municipal pour un programme double entre les Voyageurs du Saguenay et les Tyrans de Gatineau, deux équipes de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ).

Vers 14 h, le soleil brillait sur le terrain de balle louperivois. La chaleur était de mise pour le premier duel entre les deux équipes. Un match qui s’est finalement conclu par la marque de 3 à 2 à l’avantage des représentants du Saguenay.

Louis Deschênes, impliqué depuis plusieurs années dans le baseball louperivois, explique que les Voyageurs jouent plusieurs matchs à l’extérieur, en début de saison, puisque des travaux sont effectués sur leur terrain régulier.

«Thomy Lévesque, un ancien des Voyageurs, m’a dit qu’il y avait une disponibilité et on a réussi à organiser quelque chose», a partagé celui qui porte aussi les chapeaux de président et responsable des opérations baseball pour le CIEL-FM de Rivière-du-Loup. «La LBJÉQ offre du très bon calibre. C’est intéressant pour les amateurs.»

L’organisation a profité de l’occasion pour inviter des anciens des anciens joueurs de la région qui ont évolué pour les Voyageurs. Jimmy Durette, Michaël Bérubé, Jean-François Gamache, Thomy Lévesque et Guillaume Chénard ont accepté l’invitation.

Les deux premiers n’avaient d’ailleurs que de bons mots pour leur ancienne organisation, même si leur passage au Saguenay remonte à plus de 20 ans. L’accueil, la proximité entre les joueurs et la passion des partisans n’ont pas été oubliés.

Notons aussi que Jimmy Durette, originaire de Matane, portait l’uniforme des Voyageurs quand il a été repêché par les Angels d'Anaheim en juin 2003.

Les matchs de samedi contribueront au financement du baseball mineur de Rivière-du-Loup, ainsi qu’à celui de l’équipe du CIEL-FM de Rivière-du-Loup qui évolue dans la Ligue senior Puribec. Les amateurs pouvaient assister aux deux rencontres pour la somme de 10 $.

Soulignons que quelques joueurs qui se sont développés dans le programme des Riverains AA et AAA du Bas-Saint-Laurent se sont taillé une place au sein d’une organisation de la Ligue de baseball junior élite du Québec, cette saison. Isaac Hénault (Saint-Pascal) et Nathan Sénéchal (Rivière-du-Loup) évoluent tous les deux avec le Rocket South Shore de Coaticook.

De son côté, Alexis Lapointe (Rivière-du-Loup), s’aligne avec les Guerriers de Granby.