Les Albatros balaient les Élites et passent au tour suivant

Après avoir remporté le premier match de la série quart de finale (4 à 2) les opposant aux Élites de Jonquière, le 26 février sur la route, les Albatros ont confirmé leur place en demi-finale en célébrant une deuxième victoire consécutive contre leurs adversaires, le 1er mars, au Centre Premier Tech.

Les oiseaux ont cette fois été propulsés vers une victoire éclatante de 5 à 1 par une performance de quatre buts de l’attaquant Alex Massé.

L’athlète a ouvert la marque en première période, a complété le tour du chapeau au second engagement et a ajouté son quatrième but (le deuxième du match en avantage numérique) au troisième tiers. Anthony Nadeau-Arseneau a compté le cinquième but.

Antoine L’italien, Éloi Bénard, Gabriel Anctil et Louis Métivier ont tous récolté deux passes. Le gardien Noah Preston Moore a repoussé 19 tirs.

Les Albatros prendront la direction de Lévis, ce mercredi pour son premier match de demi-finale de division contre les Chevaliers de Lévis. Ils seront de retour au Centre Premier Tech le vendredi 7 mars à 19 h 30.