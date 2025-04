Les Riverains U17 AAA dévoilent leur nouvel alignement 

La saison de baseball approchant à grands pas, les Riverains du Bas-Saint-Laurent ont présenté l’équipe 2025 qui compétitionnera dans la catégorie U17 AAA au cours de la prochaine saison estivale.

L’alignement est composé d’un heureux mélange de vétérans et de recrues. Sur les terrains de balle du Québec, la formation du Bas-Saint-Laurent alignera sept joueurs du KRTB, soit Théo Dumont, Antoine Dumont, Charly Pelletier, Lou Dumont, Émile Lapointe et Élie More de Rivière-du-Loup et Benjamin Royer du Témiscouata.

L’équipe sera complétée par Léo Ruest, Raphaël Michaud, Paul Trottier, Anthony Côté, Justin Lévesque, Thomas Robert de Rimouski, ainsi que par Charles-Antoine Gagnon, Edouard Paris et François S-Pierre de la Beauce.

Ils seront encadrés par les entraineurs Éric Rousseau (chef), David Métivier et Rémi Lévesque.