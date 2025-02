Deux équipes locales se démarquent au Tournoi inter-provincial senior de ballon sur glace

La nageuse louperivoise Raphaëlle Tremblay a récolté les honneurs dans le cadre du plus récent championnat provincial universitaire du RSEQ. L’athlète a non seulement terminé la compétition avec six médailles, dont trois d’or, elle a également été consacrée athlète féminine de l’année et recrue de l’année au sein du circuit universitaire québécois ...