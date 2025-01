83 médailles pour les Loups-Marins à Rivière-du-Loup 

Les athlètes des Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont connu beaucoup de succès lors de leur plus récente compétition invitation qui a eu lieu, dans leurs installations du Centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup, le 25 janvier. Le club local a brillé plusieurs égards, récolant un total de 83 médailles, dont 31 d’or, 28 d’argent et 24 de bronze.

Du côté des performances individuelles, Thomas Ménard s’est illustré. Le nageur a terminé la compétition avec cinq médailles d’or. Il a abaissé le record de la compétition au 800m libre 13-14 ans (9:07), tout en réalisant des records du club au 100m libre, au 800m libre et au 50m brasse. Il a également réussi un standard provincial au 100m libre et au 50m brasse.

Son coéquipier, Thomas Morneau, a de son côté terminé la fin de semaine avec quatre médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Il a lui aussi réussi un standard provincial au 200m QNI.

Les autres médaillés du club sont Gabriel Desbiens (5 or, 2 argent), Nathaniel Pilette (4 or, 1 argent), Julianne Beaulieu (3 or, 2 argent), Marie-Maude Bérubé (2 or, 3 argent), Léa Poirier (1 or, 1 argent, 2 bronze), Annaëlle Chouinard (4 argent), Édouard Côté (1 or, 1 argent, 3 bronze), Clara Hammond (3 argent, 3 bronze), Charles D’Auteuil (2 argent), Marie-Laurence Bossé (1 bronze), Edouard Lafrenière (1 bronze), Stella-Rose Lajoie (1 bronze), Béatrice Laprise (2 bronze), Thomas Lévesque (1 argent, 3 bronze), Léa Métivier (2 bronze), Aurélie Michaud (1 or), Roxane Michaud (1 or, 2 argent, 1 bronze), Jeanne Moreau (2 argent, 2 bronze), Alice Moreau (1 or, 1 argent, 1 bronze), Oly Morneau (1 bronze), Maélie Otis (1 bronze), Anthony, Roy (1 or), Noah St-Pierre (1 argent) et Clara Vaillancourt (1 or, 1 argent).

Notons que la compétition a attiré 304 nageurs et 14 clubs, dont 3 du Nouveau-Brunswick. L’ambiance était présente lors des sessions de finale, ce qui a permis aux athlètes de nager très vite.