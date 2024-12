Un début de saison positif pour le club Filoup

Dix-sept athlètes du Club d’athlétisme Filoup de Rivière-du-Loup ont amorcé leur saison en salle, le 14 décembre, à Montréal. Les athlètes des catégories U14-U16-U18 et ouvert ont pris part à la Classique Héloïse au Centre Claude Robillard, une compétition qui rend hommage à une ancienne athlète décédée du cancer a un très jeune âge. Au total, 7 podiums ont été récoltés et plusieurs marques personnelles ont été enregistrées.

Chez les benjamins, Ludovik Laplante était le seul représentant pour le Club Filoup. Il en était à sa première expérience et a très bien fait. Il a terminé en 14e position au 150m sprint et en 15e position au 60m.

Chez les U16 féminin, Juliette Dionne, qui domine encore sur la scène provinciale, s’est emparée de la 1re position au 300m et de la 3e place au 60m avec deux records personnels.

Emma Dubé a terminé en 6e position au lancer du poids au saut en longueur. Chez les cadets garçons, Henri Loiseau a terminé en 3e position au saut en longueur en plus de prendre le 6e rang au 300m et de la 9e position au 60m.

Son compatriote Benjamin Noël a également mis la main sur la médaille de bronze au 200m avec un chrono de 24,49 secondes, en plus de terminer en 6e position au 60m. Louka Pelletier, a pris la 8e position au saut en hauteur avec sa meilleure marque personnelle de 1m45. Quant à Léo Michaud, il s’est permis deux gros records personnels sur les distances de 800m et 1200m en terminant respectivement en 6e et 7e positions. Augustin Mercier a amélioré de 23 secondes son ancienne marque avec un chrono de 4:02,33.

Notons les belles performances de Charles-Édouard April qui a réalisé deux nouvelles marques personnelles au lancer du poids et au 1200m, en plus de faire preuve de persévérance et de leadership tout au long de la journée.

Chez nos juvéniles, Léa-Rose en a surpris plus d’une à l’épreuve du 200m. Elle s’est emparée de la 3e position avec une nouvelle marque personnelle sous la barre des 27 secondes, avec un chrono de 26,86 secondes, en plus de terminer en 5e position en finale du 60m, également avec une nouvelle marque personnelle. Chez les juvéniles garçons, Anthony Pedneault a terminé sur la 3e marche du podium à l’épreuve du lancer du poids avec un nouveau record personnel et un jet de 11m30. Son compatriote Loïk Patry a terminé en 5e position dans la même épreuve du lancer du poids.

En fin, dans la catégorie Ouvert, Odélie Drapeau, a remporté l’épreuve du 300m en plus de terminer en 6e position au 800m. Shanel Landry a pris la 6e position au 200m avec une nouvelle marque personnelle. Sa coéquipière Romane Siari, nouvellement arrivée dans le club Filoup, a très bien fait au 60m et au 200m en terminant en 7e position.