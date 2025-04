Un championnat et un titre de MVP pour Carl-Anthony Massé 

Le Blizzard d’Edmundston a remporté le championnat des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior des Maritimes et le Louperivois Carl-Anthony Massé a été au centre des succès de l’équipe.

Avant de soulever la coupe LHM Metalfab, Massé a été désigné comme étant le joueur le plus utile des séries. Il a terminé au premier rang des pointeurs avec 22 points (10 buts, 12 passes).

Il a inscrit au moins un point dans les neuf derniers matchs des présentes séries, un record d’équipe. De plus, il a égalisé la marque du Blizzard pour le plus grand nombre de points, sommet qu’il partage désormais avec Kyle Ward qui avait réussi l’exploit en 17 rencontres en 2018. Massé n’a eu besoin que de 13 parties pour atteindre les 22 points.

Le Blizzard d’Edmundston a balayé les honneurs de la série finale 4 de 7 contre les Weeks Crushers de Pictou County en l’emportant 3-1 le jeudi 24 avril, à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

Dans sa course vers le sommet, l’équipe a aussi pu compter sur les joueurs Mathieu Pigeon et Jérémy Fortin, originaires de Rivière-du-Loup, ainsi que sur l’entraineur-adjoint Michael Ward, un ancien des 3L de Rivière-du-Loup et du programme des Sphinx de l’ÉSRDL.