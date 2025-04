Leïla Beaudoin est affamée à l’aube de son prochain combat

La boxeuse Leïla Beaudoin attend son quatorzième combat professionnel depuis plusieurs mois, les précédents ayant été annulés les uns après les autres. Or, le temps est maintenant venu et le spectacle s’annonce pour le moins étincelant. Le 27 juin prochain, elle retrouvera au centre du ring Elhem Mekhaled, une boxeuse d’expérience et ancienne championne du monde.

«ENFIN!!!!». C’est avec ce mot empreint de soulagement et d’enthousiasme que l’athlète a débuté sa publication Facebook dévoilant les détails de son prochain combat, le 23 avril. Dans la journée, une conférence de presse avec son promoteur Eye of the Tiger avait aussi permis de lever le voile sur ce combat d’envergure qui sera présenté en sous carte du gala de championnat du monde de Christian Mbilli.

«J’attends de me battre depuis des mois, depuis mon dernier combat du 17 aout. Je suis rendue là!», a confirmé Beaudoin avec une pointe d’humour.

«Ce ne sera pas un combat facile, mais c’est exactement le genre de défi que je voulais», a-t-elle ajouté, plus sérieusement. «C’est un affrontement entre deux boxeuses du top 5 mondial pour une guerre 50/50.»

L’histoire de cet affrontement n’est pas banale non plus, au-delà des feux d’artifices potentiels entre les deux cogneuses. Au cours des dernières semaines, les athlètes ont développé une amitié inattendue à travers des circonstances pour le moins particulières.

En février, Beaudoin (12-1, 1 K.O.) avait appris que Mekhald (17-3, 3 K.O.) refusait de l’affronter. Or, les choses n’étaient pas aussi simples et limpides. La Française avait été flouée par son agent qui tentait d’organiser un combat plus payant, à son insu.

Dans les dernières semaines, les deux femmes ont échangé sur les réseaux sociaux, discutant sur Instagram et WhatsApp. Elles ont fait les démarches ensemble vers l’organisation d’un nouveau combat qui aura finalement lieu en juin.

«On s’est beaucoup supporté là-dedans. Oui, on va finir par être des adversaires dans le ring, mais on a pu travailler ensemble là-dedans. Nous sommes contentes. On sait que ce sera difficile, mais que ces sera un beau combat», a soutenu la boxeuse de 29 ans.

UN COMBAT «RISQUÉ»

Le combat entre Mekhaled et Beaudoin est vu par plusieurs observateurs comme la demi-finale de la soirée du 27 juin, tellement les enjeux sont importants. Beaudoin ne cache pas que le duel est «risqué» pour la trajectoire de sa carrière, mais elle est prête à plonger tête première.

«En mars, j’avais eu une autre adversaire et j’étais déçue. C’était une fille qui n’avait pas une grosse fiche, pas beaucoup d’expérience…», a-t-elle raconté. «J’ai dit à mon coach [Samuel Décarie-Drolet] que j’avais besoin d’un défi, d’un combat qui allait me mettre sur la map. Je ne veux pas boxer encore dix ans. J’ai besoin de bousculer les choses et ce combat est une façon d’y arriver.»

Elhem Mekhaled est une ancienne championne mondiale et aspirante au top 5 mondial des poids super-légers. Dans le passé, elle a affronté de grandes pointures de la boxe féminine, dont Alycia Baumgardner, championne du monde indisputée de la catégorie des poids super-plumes.

«Elle a affronté beaucoup de bonnes athlètes et elle offre toujours une bonne performance», a reconnu Beaudoin, confirmant qu’il s’agira de son «plus gros défi en carrière».

«Il n’y aucun doute là-dessus, a-t-elle ajouté. Mais ce sera aussi une façon de me mesurer. Je veux vraiment battre cette fille-là et attirer l’attention sur moi. En me positionnant stratégiquement avec des ceintures à l’enjeu, j’ai l’impression que tout est possible pour la suite.»

Leïla Beaudoin assure qu’elle est prête à défendre son titre WBO International acquis en aout 2024 et que les derniers mois ont fait d’elle une meilleure boxeuse. Même si les reports se sont accumulés, sont état d’esprit est resté fort.

«Je suis pratiquement en camp d’entrainement depuis septembre», a-t-elle blagué.

Son jumelage à l’entrainement avec l’Olympienne Caroline Veyre a aussi été salutaire, a-t-elle dit, impatiente de montrer le résultat à «[son] monde» au Centre Vidéotron.

«Elle s’entraine avec nous depuis cet automne et ç’a fait une énorme différence dans ma préparation […] On a eu le temps de travailler sur plein de choses ces deniers mois et je sens que j’ai vraiment amélioré ma boxe.»

D’ici la fin juin, Beaudoin promet aussi de mettre les bouchées doubles à l’entrainement. Rien ne sera laissé au hasard. Personne n’est surpris.