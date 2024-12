Les 3L demeurent parfaits en cinq matchs 

Les 3L de Rivière-du-Loup connaissent actuellement leur meilleure séquence de la saison. L’équipe louperivoise a gagné ses deux matchs de la fin de semaine, portant à cinq sa série de victoires consécutives dans la LNAH.

Les hommes de l’entraineur-chef Éric Haley ont d’abord vaincu le National de Québec par la marque de 3 à 1, devant 1 352 partisans réunis au Centre Premier Tech le 13 décembre. Le lendemain, ils se sont ensuite imposés (à nouveau) au compte de 3 à 1 contre les Marquis de Jonquière sur la route.

Lors du premier match, la troupe louperivoise brisé une égalité de 1-1 en deuxième période pour filer vers la victoire. Elle d’ailleurs a pu compter sur une excellente soirée de son plus récent choix de première ronde : Thomas Belgarde. L’attaquant a réussi ses deux premiers buts dans l’uniforme bleu et blanc. Il s’est mérité la première étoile de la rencontre. Gabriel Denis a été l’autre marqueur.

À Jonquière, les 3L ont joué sensiblement le même tour aux Marquis. Après avoir marqué le premier but, et vu les adversaires niveler la marque en début de troisième période, les Louperivois ont repris l’avance pour ne plus jamais regardé vers l’arrière.

Olivier Garneau, Alexandre Ranger et Gabriel Denis (filet désert) ont fait bouger les cordages dans la cause victorieuse.

Émilien Boily (22 arrêts) et Étienne Montpetit (37 arrêts) ont chacun récolté une victoire.