Les Albatros atteignent à nouveau le carré d’as du Challenge CCM

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont atteint la demi-finale du Challenge CCM pour une troisième année consécutive, du 11 au 15 décembre, à Châteauguay. La troupe louperivoise a connu un très beau parcours sur lequel elle tentera de bâtir pour la suite de la saison.

Après une séquence immaculée de quatre victoires en autant de matchs, les oiseaux ont vu leur compte de fées 2024 prendre fin contre les Cantonniers de Magog dans une défaite de 6 à 0. Il s’agissait d’un deuxième match dans la journée pour les hommes de l’entraineur-chef Brendon Baribeau qui affrontaient, de surcroit, les champions du tournoi 2023.

Plus tôt dans la compétition, l’équipe a célébré des victoires intéressantes contre la formation LHJMQ Bleu (5 à 1), les Gaulois de Saint-Hyacinthe (5 à 2), les Forestiers d’Amos (2 à 1 en prolongation) et le Phénix du Collège Esther-Blondin (4 à 1).

Au classement général de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec, seul le Phénix se trouve derrière les oiseaux. À l’inverse, les Gaulois de Saint-Hyacinthe forment actuellement l’une des meilleures équipes du circuit. Bref, les Albatros n’ont pas à rougir de leurs performances.

«[Les joueurs] ont prouvé à toute la ligue qu’ils avaient leur place parmi les meilleures équipes lorsque nous jouons à notre façon et dans notre identité. On va s’assurer de garder le même engagement et de passer à un autre niveau en janvier», s’est réjoui Brendon Baribeau, au lendemain leur élimination.

Selon lui, l’effort et la détermination des joueurs ont atteint un nouveau sommet durant la compétition. Il n’a pas caché que la série de victoires – leur plus belle de la saison – a fait le plus grand bien à tout le groupe à un moment important du calendrier régulier. «On les prépare depuis le jour 1 du camp pour des moments comme ça […] C’est motivant pour la suite», a-t-il souligné.

Les Albatros n’ont célébré que 9 victoires en 28 matchs depuis le début de la saison. Malgré tout, l’équipe ne s’est pas présentée à Châteauguay la tête basse. Au contraire, le groupe était uni et croyait résolument en ses chances de bien performer.

Avant le match de demi-finale, le capitaine Eliott Poirier a d’ailleurs confié qu’une belle chimie régnait parmi le groupe. «Nous sommes fiers de notre travail et de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant. Depuis le début du Challenge, nous avons changé notre cri d’équipe pour “1-2-3 family”, car nous sommes une grande famille. Être soudés nous a mené jusqu’ici», a-t-il confié dans le cadre d’une entrevue accordée à l’équipe de la Ligue M18 AAA.

Une réalité confirmée par l’entraineur-chef. «L’esprit d’équipe est très fort [dans ce groupe]. Nous avons de bons leaders, mais tous les joueurs sont des individus incroyables», a-t-il dit.

Notons que certains joueurs ont profité de ce tournoi pour élever leur jeu d’un cran sur le plan individuel. C’est le cas, notamment, de Charles-Étienne Boulet (5 buts, 3 passes), Alex Massé (2 buts, 4 passes), Gabriel Anctil (6 passes), Loïc Gallant (2 buts, 3 passes), Zachary Chouinard (1 buts, 4 passes) et Antoine L’Italien (3 buts, 1 passe).

Devant le filet, Noah Preston Moore a aussi connu une excellente compétition, réussissant entre autres 47 arrêts lors du match contre Amos.

Mention spéciale à Théo Lebrun qui a célébré son premier but dans le M18 AAA.

Place maintenant au congé des Fêtes pour les Albatros. Ils reprendront l’action le 10 janvier lors d’une sortie à Saint-Eustache.