Pascal Desrochers, le roi de St-Tite  

Si le Festival Western de St-Tite pouvait couronner le meilleur cowboy de l’année au Québec, le nom de Pascal Desrochers serait certainement au haut de la liste, au lendemain de sa plus récente édition. L’athlète de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a offert certaines de ses meilleures performances en carrière, remportant trois épreuves sur quatre. Des exploits royaux dont il peine toujours à réaliser l’ampleur.

À peine revenu de sa deuxième fin de semaine de compétition lors du plus grand rodéo en province, l’athlète de 34 ans était toujours sur un nuage en début de semaine. Aussi bien dire qu’il vivait un rêve éveillé.

Sa dernière participation au Festival Western de St-Tite est bonne pour les annales. Un accomplissement dont il n’est aujourd’hui pas peu fier, il doit l’avouer. Après plus de 10 ans de dévouement pour son sport, il a été récompensé devant des milliers d’amateurs passionnés.

«J’avais confiance d’offrir de bonnes performances, puisque j’ai été constant toute la saison, j’étais prêt, mais jamais au grand jamais je me suis dit que ce [festival] serait aussi exceptionnel», a-t-il partagé. «Nous avons vécu un St-Tite au-delà de nos espérances, un St-Tite dont je vais me rappeler toute ma vie.»

Après une saison de rêve dans les rodéos d’ici et d’ailleurs, le sauteur d’expérience a terminé au sommet, sur la plus grande scène au Québec. Le 8 septembre, lors de la première fin de semaine de la Coupe Canada, il a d’abord remporté l’épreuve de l’échange de cavaliers dans l’open, la classe la plus compétitive. Une réussite qui a donné le ton à une compétition peu banale.

Le 15 septembre, lors de la seconde fin de semaine, il a d’ailleurs prouvé que sa première victoire n’était pas seulement un coup de chance. Il a remis ça en terminant à nouveau au premier rang de l’épreuve de sauvetage et en obtenant une autre première place à l’échange de cavaliers. C’est sans compter ses nombreuses présences en finale avec différents chevaux et partenaires.

«Ma meilleure performance à St-Tite, c’était deux victoires en 2019. Cette édition a tout détrôné», a reconnu l’athlète en précisant que le cheval Down Home Silk, sur qui il a pu compter pour gagner deux des trois épreuves, a également remporté le «All Around Gymkhana», c’est-à-dire qu’il a amassé le plus d’argent au cumulatif des épreuves auxquelles il a participé.

«Je n’ai pas de trophée pour ça, mais ça demeure une grande fierté. C’est une première pour moi et la famille [Malette] avec qui je collabore et j’en suis très fier.»

Pour les non-initiés, le sauvetage consiste à monter derrière un cavalier sur un cheval de 1 200 livres en pleine course à plus de 50 km/h. «Un sport de fous», selon le principal intéressé. L’échange de cavaliers est similaire, mais dans ce cas, Desrochers est celui qui doit grimper sur le cheval en mouvement alors que son coéquipier doit sauter au sol.

«Cette fin de semaine, c’est comme si toutes les étoiles étaient alignées. Tout a bien fonctionné», a-t-il analysé.

SAISON INCROYABLE

Pascal Desrochers pratique la discipline depuis plus de 10 ans. Avec le temps, il est devenu l’un des meilleurs sauteurs au Québec et il a connu son lot de succès lors des plus grands rodéos de la province. Il a même déjà montré son savoir-faire lors du Calgary Stempede Rodeo en 2021.

L’athlète croit cependant que sa saison 2024 sera l’une de ses meilleures en carrière. «Ç’a été une saison fantastique», a-t-il résumé, soulignant avoir remporté au moins une course lors de la grande majorité des événements auxquels il a participé.

«C’est vraiment difficile de gagner régulièrement, de demeurer constant, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Je suis vraiment très heureux», a-t-il mentionné.

Malgré tous ses récents succès, Pascal Desrochers demeure bien humble. Il souligne d’ailleurs lui-même qu’il n’est pas grand-chose sans les cavaliers qui l’accompagnent et les chevaux – «de vrais champions» – qui courent avec lui.

À ce sujet, il s’est dit très heureux d’avoir enfin remporté un sauvetage avec son amie Fanny Dessureault et un échange de cavaliers avec son partenaire Israël Malette. Il s’est aussi dit honoré d’avoir gagné le premier sauvetage avec Dasher, le cheval d’un de ses bons amis qu’il a remplacé après que ce dernier se soit blessé.

«Je suis vraiment fier de faire équipe avec tous ces gens. Je pense aussi à Catherine Girard qui s’occupe des animaux et qui fait un travail formidable», a confié celui qui est également épaulé par plusieurs partenaires, dont Impact Ford, Construction Marcel Charest et fils, Kinergym, Garage Vince Mécanique et Boutique Équestre Mimi. «Sans eux, tout ça ne serait pas possible», a-t-il résumé.

Parlant de blessure, Pascal Desrochers a réalisé tous ses exploits sur une jambe, ou presque. L’athlète a confié qu’il a subi une fracture au pied au mois de juillet et que celle-ci n’est pas encore guérie.

Selon ses propres dires, la blessure ne l’a pas empêché d’être à son meilleur à Ste-Tite. On a tendance à le croire, à la lecture des résultats. N’empêche, ses exploits sont d’autant plus impressionnants.