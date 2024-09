Les Industries Desjardins sont les grands champions

À l’occasion de la quatrième Classique de golf des Barlettes et leurs amis qui aura lieu le samedi 14 septembre au Club de golf de Rivière-du-Loup, l’organisation procède au lancement de son programme des bourses individuelles d’excellence en sports et en arts 2024-2025. Destinées aux athlètes de moins de 17 ans de la région de Rivière-du-Loup et ...