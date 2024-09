Les 3L s’entendent avec Charles-Antoine Giguère

L'état-major des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé l’arrivée d’un nouveau joueur, le 10 septembre. L’organisation a annoncé la signature de l'attaquant Charles-Antoine Giguère pour la prochaine saison.

Acquis la semaine précédente dans une transaction avec St-Hyacinthe, Giguère disputera une première saison dans la LNAH. Le natif de St-Georges-de-Beauce a été un choix de 3e tour au dernier repêchage du circuit.

L'ancien des Stingers de Concordia a disputé 45 matchs au sein du réseau universitaire où il a amassé 12 points. Il compte 181 matchs d'expérience dans la LHJMQ, totalisant 76 points.

«Il avait démontré de l'intérêt à évoluer avec les 3L avant le repêchage. Nous avions de l'intérêt envers lui, car il cadre dans le style de hockey que nous désirons jouer. C'est un attaquant dédié, rapide et qui est en mesure de jouer sur 200 pieds. C'est un travaillant et il est efficace en échec-avant et en désavantage numérique. C'est un bel ajout pour nous et il est très heureux de rejoindre notre groupe», a déclaré le directeur général Fabien Dubé.