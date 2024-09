Dek hockey : une équipe louperivoise championne provinciale 

Félix et Michel Fortin-Bélanger sont fins prêts pour représenter le Canada lors du Trial des Nations, la plus importante compétition internationale de moto trial, qui sera présentée les 21 et 22 septembre en Espagne. Dans les derniers jours, lors d’une compétition de moto trial disputée à Sutton, les deux frères ont prouvé qu’ils étaient en ...