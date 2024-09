Les Albatros échappent leur match d’ouverture 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont ouvert leur saison 2024-2025 avec un revers de 8 à 4 contre le Blizzard du Séminaire Saint-François, le 6 septembre, au Centre Premier Tech. Les oiseaux n’ont pas connu un mauvais match, mais ils ont été pénalisés par l’inexpérience de certains joueurs et l’indiscipline de vétérans.

Les Albatros avaient pourtant entamé le match en lions, eux qui ont marqué le premier but (Gabriel Anctil) à une minute du début de la rencontre. Le Blizzard est toutefois revenu à la charge en marquant 2 buts sans riposte à seulement 35 secondes d'intervalle au milieu du premier engagement. Les Albatros ont conclu la période avec un retard d'un but.

Le scénario s’est répété au second tiers. Les locaux ont ouvert la marque les premiers (Anthony Nadeau-Arseneau), mais ils ont vu leurs adversaires répliquer avec 3 buts consécutifs, amenant le pointage à 5-2 en leur faveur pour terminer la deuxième période.

Au dernier engagement, Alexy Lafleur a marqué ses deux premiers buts dans l’uniforme louperivois grâce à deux belles pièces de jeu. Ce ne fut pas suffisant, puisque les joueurs du Blizzard ont déjoué la vigilance du jeune gardien Olivier Pépin trois fois de plus.

«J’ai aimé l’effort, qu’on essaie de revenir constamment dans le match. J’ai aimé notre début de match aussi. Marquer après la première minute, c’était le fun. Ç’a montré qu’ils étaient prêts et qu’ils voulaient faire plaisir aux partisans», a déclaré l’entraineur-chef, Brendon Baribeau.

«Maintenant, il y a beaucoup de choses à améliorer et c’est normal. On en est conscients, mais dans le bureau, nous sommes vraiment positifs en ce moment.»

Il soutient avoir informé les joueurs qu’ils devaient continuer de travailler et surtout d’être réceptifs aux opportunités d’apprentissage et de développement. Il ne cache pas que certains joueurs devront aussi demeurer disciplinés. Le Blizzard a marqué deux buts importants en avantage numérique dans ce match.

«J’avais des gars fâchés du résultat dans la chambre. C’est bon signe, ils n’acceptent pas de perdre, de se faire battre à la maison. C’est positif. Maintenant, ils doivent garder la tête à la bonne place et continuer de vouloir s’améliorer.»

Les Albatros souhaitent être une équipe «difficile à affronter» tout au long de la saison, à l’étranger tout comme à la maison. «On veut être rapides et une équipe qui fait des jeux avec la rondelle, a confirmé Baribeau. C’est aussi ce que j’ai aimé aujourd’hui. On a fait de bonnes sorties de zone et on a eu de bonnes séquences en zone offensive. Il faut continuer à bâtir là-dessus.»

SECOND REVERS

Le dimanche 8 septembre, les Albatros ont disputé leur deuxième match de la fin de semaine, à domicile, alors que les Chevaliers de Lévis étaient de passage au Centre Premier Tech. La troupe louperivoise s’est inclinée au compte de 4 à 1.

Les Albatros ont tiré de l’arrière dès la fin de la première période et ils n’ont pas été en mesure de combler le déficit. Au troisième tiers, les jeunes hommes de Brendon Baribeau ont eu plusieurs opportunités en supériorité numérique, ils n’ont toutefois pas su en profiter.

Charles-Étienne Boulet a été le seul marqueur des siens, tandis que Noah Moore a subi le revers devant le filet.

Le prochain match local des Albatros aura lieu le vendredi 13 septembre, à 19 h 30 au Centre Premier Tech. Les représentants de Laval-Montréal seront en visite.