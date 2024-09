Une 4e place pour Cindy Ouellet et le Canada aux Jeux paralympiques 

L’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant, dont fait partie Cindy Ouellet, a terminé son parcours paralympique au pied du podium. L’équipe s’est inclinée par la marque de 65-43 lors du match de la médaille de bronze, dimanche à Paris.

La première médaille paralympique des joueuses canadiennes de basketball en fauteuil roulant depuis 2004 devra ainsi attendre au moins quatre années de plus.

Cindy Ouellet, originaire de Saint-Cyprien, en était à ses cinquièmes Jeux paralympiques d’été. Capitaine de son équipe, elle a terminé la rencontre avec huit points, un rebond et quatre passes décisives.

«On n’est pas sorties aussi fortes que dans les autres parties. On a essayé plusieurs alignements, mais qui n’ont pas fonctionné. La Chine a connu un bon pourcentage au tir et on n’a pas été en mesure de répondre», a-t-elle expliqué en entrevue avec Sportcom. L’émotion était au rendez-vous et pour cause. Si près d’un podium, la défaite est difficile à accepter, ont confirmé les Canadiennes.

«Clairement, ce n’est pas le résultat qu’on espérait, a ajouté la vétérane Cindy Ouellet, cette fois à Radio-Canada Sports. Nous avons connu une année difficile. Nous nous sommes battues jusqu’à la fin et je suis toujours aussi fière de notre équipe.»

Le 4 septembre, les athlètes du Canada avaient confirmé leur place dans le carré d’as de la compétition grâce à un gain de 71-53 contre les Allemandes. Il s’agit d’une victoire historique pour le Canada qui a mis fin à une malédiction de plusieurs décennies. La formation canadienne ne s'était pas retrouvée en demi-finales depuis les Jeux d’Athènes (2004), où il avait décroché le bronze.

Dans une entrevue accordée après la rencontre, Cindy Ouellet était visiblement très émotive à la sortie du terrain. Elle avait de la difficulté à contenir ses larmes. «Première fois en 20 ans qu'on est en demi-finales, c'est donc beaucoup, beaucoup d’émotions, avait-elle confié à Radio-Canada Sports. Ç'a été une grosse victoire d’équipe.»