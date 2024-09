Les frères Félix et Michel Fortin-Bélanger au sommet de leur sport

Félix et Michel Fortin-Bélanger sont fins prêts pour représenter le Canada lors du Trial des Nations, la plus importante compétition internationale de moto trial, qui sera présentée les 21 et 22 septembre en Espagne.

Dans les derniers jours, lors d’une compétition de moto trial disputée à Sutton, les deux frères ont prouvé qu’ils étaient en pleine forme et toujours au sommet de leur sport au Québec en terminant tous les deux sur les plus hautes marches du podium dans la catégorie Expert.

Après avoir été blessé une partie de la saison, Michel est revenu en force en remportant les deux épreuves de la fin de semaine dans cette classe, la plus forte en province. Félix a offert une belle lutte et il est monté sur la deuxième marche du podium lors des deux journées.

Cette compétition marquait le dernier rendez-vous du duo avant son départ pour l’Europe. En Espagne, ils seront accompagnés de Sean Bird (Colombie-Britannique) chez les hommes, ainsi que Jennifer Dickson, Melissa Andrist et Jaclyn Delacroix, tous de la Colombie-Britannique, chez les femmes.

Notons que la région était aussi très bien représentée dans d’autres classes, à Sutton. Jean-Philippe Fortin-Dubé a notamment pris le 1er rang chez les avancés, samedi, suivi par Paul-Yvan Bélanger. Le lendemain, le vétéran est celui qui a pris la première position.

Chez les novices, Charles Bélanger et Derek Fortin ont terminé aux 2e et 3e rangs, respectivement, lors de la première journée. Dimanche, les rôles ont été inversés, Derek ayant cette fois le dessus.