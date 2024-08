Rivière-du-Loup et Kamouraska l'emportent

Les demi-finales se poursuivent dans la Ligue de baseball senior Puribec. Mardi soir, les quatre équipes étaient en action. Les Industries Desjardins du Kamouraska ont frappé quatre circuits pour finalement l’emporter 11 à 8 face aux Braves Batitech du Témiscouata, mardi soir à Saint-Pascal. À Rivière-du-Loup, le CIEL-FM qui faisait face à l'élimination a forcé la tenue d'un ultime septième match en l'emportant 6-5 face au Shaker de Rimouski.

Un mauvais lancé à Antoine Dumont en neuvième manche a permis au CIEL-FM de remporter une victoire de 6-5 et de provoquer la tenue d'un match #7 face au Shaker de Rimouski, mardi soir à Rivière-du-Loup.

Dans un autre match de fou, le CIEL-FM a finalement eu le dessus malgré la pluie en revenant de l’arrière à deux reprises avant de signer la victoire. En troisième manche, les visiteurs se sont donné une avance de 3-0 sur un double de deux points de Maxime Lévesque, mais Rivière-du-Loup a répliqué avec une poussée de trois points sur des simples productifs de Jérémy Gonthier et Mathew Ramos ainsi qu'un ballon-sacrifice de Jimmy Durette.

Rimouski a immédiatement repris les devants en quatrième manche sur un double de deux points Markus Coates. Toutefois, le CIEL-FM a réduit l'écart en cinquième manche sur un simple de Simon Rousseau avant de voir Jérémy Gonthier créer l'égalité sur un long ballon-sacrifice en sixième manche.

En huitième manche, le CIEL-FM a placé trois coureurs sur les sentiers avec deux retraits, mais le gros coup sûr n'est pas venu. Au total dans la rencontre, Rivière-du-Loup a laissé 13 coureurs sur les buts contre 9 pour Rimouski.

Les locaux auront quand même eu besoin de tout leur petit change pour remporter le match alors que Guillaume Chénard (3 manches), Jimmy Durette (5 manches) et Simon Rousseau (1 manche) ont défilé sur la butte. C’est finalement Simon Rousseau qui a signé le gain.

Soulignons la performance de Lucas Morin qui a excellé tout au long de la rencontre en attaque et en défensive, se méritant du même coup le titre de joueur du match.

La série est maintenant égale 3-3 et le match décisif aura lieu vendredi soir à Rimouski.

BRAVES BATITECH VS INDUSTRIES DESJARDINS

ès le départ, Samuel Pearson a ouvert la marque 1-0 pour le Témiscouata grâce à un circuit solo. Les Braves Batitech se sont forgé une avance de 5-2 quand Félix Castonguay a frappé un coup de circuit de trois points en quatrième manche.

Mais les locaux ont réduit l’écart sur un circuit solo d’Émilien Plouffe et Kamouraska a explosé avec huit points en fin de sixième manche, une poussée qui s’est terminée sur une longue balle de trois points de Charles-Étienne Lemelin.

La victoire est allée à la fiche de Jérémie Maillé-Bizier qui a accordé huit points sur huit coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Le partant des Braves Batitech Gabriel Cyr qui a concédé neuf points sur 12 coups sûrs en cinq manches et deux tiers a subi le revers.

Kamouraska mène la série 3 à 2 et la prochaine partie sera présentée mercredi soir dans le Témiscouata.