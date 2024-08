Océanic - Remparts: près de 2 000 spectateurs répondent présents

Les deux équipes ont offert un excellent spectacle. Les amateurs présents ont eu droit à du jeu robuste. Des espoirs de premier plan ont foulé la patinoire du Centre Premier Tech, donnant une bonne raison aux amateurs de s'être procurés des billets.

Plusieurs anciens joueurs des Albatros étaient présents dans l'alignement de l'Océanic. Mathys Dubé, capitaine lors de la saison 2022-2023, Anthony Paré, aussi de l'édition 2022-2023 et Alex Massé qui sera de l'alignement des Oiseaux pour la prochaine saison, étaient tous en uniforme. À noter aussi la présence de deux anciens joueurs de la Structure intégrée des Albatros Est-du-Québec; Alexis Chénard en uniforme avec l'Océanic et Tyler Medina, gardien de but des Remparts de Québec.

L'évènement était présenté par trois partenaires majeurs, soit Lepage Millwork, l'Atelier Vitrobois et Tanguay. Le match était organisé par le Conseil d'administration des Albatros dans le but d'amasser des fonds pour l'organisation. Cette dernière dresse un bilan positif de cet évènement-bénéfice qui a aussi permis de récolter un montant d'argent pour la Structure intégrée des Albatros, par l'entremise des billets moitié-moitié vendus.