Le Shaker est de retour dans la série

Jean-Philippe Marcoux-Tortillet a lancé un match complet pour mener le Shaker de Rimouski vers une victoire de 4 à 1 face au CIEL-FM de Rivière-du-Loup, mercredi soir à domicile.

Les locaux ont profité d'une erreur en défensive du CIEL-FM avec deux retraits pour ouvrir la marque 2-0 en première manche.

Le Shaker a ajouté un troisième point sur une autre erreur en défensive des visiteurs à la deuxième manche prenant une avance de 3 à 0.

Rivière-du-Loup a marqué son unique point de la rencontre sur un coup sûr à l'entre champs de Guillaume Chénard. Mais quelques instants plus tard, Jacob Thériault a été retiré en tentative de vol au troisième coussin étouffant la menace.

Jean-Philippe Marcoux-Tortillet a excellé pendant sept manches au monticule ne permettant qu'un point sur six coups surs. Dans la défaite, Guillaume Chénard a aussi été très bon n'accordant qu'un seul point mérité et cinq coups surs en six manches de travail.

Au bâton, Jean-Philippe Marcoux-Tortillet a été le seul joueur des deux formations à réussir deux coups surs.

Rimouski inscrit une première victoire dans cette série 4 de 7 qui est toujours à l’avantage de Rivière-du-Loup 2 à 1. Le prochain duel entre les deux équipes aura lieu au domicile du CIEL-FM vendredi soir.