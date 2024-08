Un record d’inscriptions pour le Triathlon Mont-Saint-Mathieu

À sa quatrième année d’existence, le Triathlon Mont-Saint-Mathieu Bérubé GM a établi un nouveau record d’inscriptions. L’événement sportif a été une fois de plus couronné de succès, rassemblant 275 athlètes d’un peu partout au Québec, le 18 aout.

Il s’agit d’une véritable réussite pour les organisateurs, Carl Charron et Patrick Dumont. Lors de sa première édition, en 2021, le Triathlon Mont-Saint-Mathieu avait réuni près de 350 athlètes. Un nombre qui s’explique par un contexte postpandémique. L’année dernière, l’événement avait rassemblé plus de 250 athlètes à Saint-Mathieu-de-Rioux.

«La température était vraiment idéale», mentionne M. Charron. «Il n’y avait pas vraiment un soleil de plomb. C’était chaud, un petit peu humide, mais avec un petit peu de vent ce qui fait que les athlètes pouvaient quand même performer.»

Plusieurs spectateurs étaient au rendez-vous afin d’encourager les athlètes. «C’est difficile de les compter, mais les deux stationnements étaient vraiment très pleins. Il y avait même des gens qui étaient au coin de la rue Sainte-Françoise, qui ont dû marcher pour se rendre», raconte Carl Charron. Environ 75 bénévoles ont contribué à faire de cette quatrième édition du Triathlon Mont-Saint-Mathieu un succès.

Chaque année, l’organisation s’efforce de perfectionner l’événement, et ce, au plus grand plaisir des participants. «On a fait beaucoup d’améliorations. Tout ce qui nous avait été mentionné sur les points sécurité, sur l’organisation aussi, pleins de petites choses. Il semblerait qu’on était pas mal sur la coche cette année», exprime M. Charron.

Parmi les améliorations apportées, grâce à une subvention de la MRC des Basques, Carl Charron mentionne l’ajout d’espaces asphaltés dans les zones de transition. «Les gens apprécient beaucoup. C’est rare, en autres, les zones de transition qui sont asphaltées.» D’autres achats concernant l’infrastructure de vélo ont également été effectués. «On a aussi amélioré le visuel dans l’ensemble du site pour avoir quelque chose de plus uniforme, plus professionnel», ajoute Carl Charron.

LES ATHLÈTES D’ICI

Après avoir été l’hôte des Jeux du Québec en 2023 pour le triathlon, le Mont-Saint Mathieu a accueilli, dimanche, une tranche de la Coupe Québec, distance Olympique. Il s’agit d’une première dans l’Est-du-Québec.

Plusieurs athlètes de la région se sont démarqués durant cette journée. Mentionnons notamment la performance de Marie-Claude Théberge de Rivière-du-Loup, qui a terminé 3e au Triathlon Olympique. Toujours de Rivière-du-Loup, Josiane Lajoie est grimpée sur la première marche du podium dans l’épreuve Triathlon Initiation.

Dans l’épreuve du Duathlon Olympique, Étienne Bérubé de Témiscouata-sur-le-Lac a remporté la médaille d’or, suivi de près par Pascal Ouellet de Rivière-du-Loup.

Louis April de Saint-Clément a quant à lui mis la main sur la médaille d’or au Triathlon Demi-Longue Distance.

Carl Charron a confirmé le retour du Triathlon Mont-Saint-Mathieu l’an prochain. Les membres de l’organisation souhaitent offrir une expérience encore plus agréable aux athlètes, et travailleront en ce sens pour la cinquième édition. «On est quand même bien structurés, bien organisés […] On a un site assez incroyable ici. C’est un environnement pour les triathlètes qui est dur à battre», conclut Carl Charron.