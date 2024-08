Charlie Bilodeau, Alex Belzile et Bertrand Lepage seront honorés 

Trois athlètes ayant marqué l’histoire du sport dans la région de Trois-Pistoles et des Basques seront honorés à l’Aréna Bertrand-Lepage. La Ville de Trois-Pistoles a récemment confirmé qu’elle allait dévoilé des visuels «grand format» mettant en vedette Alex Belzile, Charlie Bilodeau et Bertrand Lepage dans l’entrée de l’aréna le 1er septembre.

Le dévoilement aura lieu entre 13 h et 15 h à l’Aréna Bertrand-Lepage et la population est invitée à y participer. Cet événement sera suivi d’une séance d’autographes (entre 13 h 15 et 14 h), d’une séance de patinage libre (14 h à 14 h 30) et d’une période de hockey libre (14 h 30 et 15 h). Le casque, les gants et le protège-cou sont obligatoires pour le hockey.

Alex Belzile, Charlie Bilodeau et Bertrand Lepage sont tous des athlètes de haut niveau qui brille ou ont brillé dans leur discipline respective, estime la Ville de Trois-Pistoles. Belzile, joueur de hockey professionnel dans l’organisation des Rangers de New York, a débuté son parcours de hockeyeur dans les Basques.

De son côté, Bertrand Lepage, reconnu provincialement par ses pairs, est un joueur émérite et fier représentant de Trois-Pistoles.

Enfin, Charlie Bilodeau est un patineur artistique pistolois, olympien et multiple médaillé international et national, maintenant retraité de la discipline.