Coupe Desjardins : le Club de golf Saint-Pacôme au 1er rang après une ronde 

C’est le dimanche 11 août qu’avait lieu la première ronde de la Coupe Desjardins 2024 au Club de golf de Saint-Pacôme. Les joueurs et joueuses des quatre clubs régionaux disputant cette classique annuelle se sont élancés sous un soleil radieux. Résultat : les participants des clubs représentés ont joué de l’excellent golf malgré les grands vents.

Après cette ronde, l’équipe de Saint-Pacôme trône au premier rang avec 12 points (6 victoires, 3 défaites). Suivent, dans l’ordre, les formations de Rivière-du-Loup, Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli avec 8 points (4 victoires et 5 défaites).

La formation de Saint-Pacôme est composée de Michael Laboissonnière et Sylvie Pelletier, Suzanne et Ghislaine Dubé, Marco et Louise Pelletier, Samuel Sirois et Jean Grenier, Raphaël Giguère et Jason Dubé, Maxime St-Gelais et Jean-Louis Violette.

Les représentants de Rivière-du-Loup sont : Benoît Leclerc, Patrick Lemay, Anthony Bourré, Mathieu April-Godbout, Gilles Lavoie, Fred Saucier, Gaston Lemieux et Rino Leblanc.

La ronde finale de la Coupe Desjardins aura lieu le dimanche 15 septembre au Club de Golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli.