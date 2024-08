Océanne Veilleux et Frédérick Raymond parmi l’élite canadienne

Deux athlètes de la région sont passés tout près d’obtenir leur carte professionnelle lors du «Natural Canada Pro Qualifer», un championnat national de culturisme, qui se tenait le 3 aout dernier, à Toronto. Océanne Veilleux, de Rivière-du-Loup, ainsi que Frédérick Raymond, du Témiscouata, se sont hissés dans le top 3 de leur catégorie respective.

À sa cinquième compétition en carrière, Océanne Veilleux, 23 ans, a remporté la médaille d’or dans la catégorie «Women’s Bikini – Open Class E». Rien de moins pour la jeune athlète qui s’entraîne depuis quelques années déjà. «Je suis très contente de mon résultat», a-t-elle exprimé.

Lors de la compétition, cette dernière s’est qualifiée pour le titre de «Overall Winner». Les athlètes ayant décroché la première place de leur classe respective s’affrontaient, en finale, afin d’obtenir ce titre ultime. Celui-ci garantissait l’obtention d’une carte IFBB pro, permettant d’atteindre les rangs professionnels. Bien qu’elle n’ait pas réussi à s’imposer devant les compétitrices de sa catégorie, toutes classes confondues, Océanne Veilleux se dit satisfaite de sa performance.

Il n’est pas facile d’acquérir une carte professionnelle en culturisme ; cela demande beaucoup d’efforts, de temps, de discipline et de persévérance. «Ils donnent toujours juste une carte par catégorie, et c’est extrêmement dur de l’avoir. Il y a beaucoup d’athlètes qui se battent pour l’obtenir», a précisé la louperivoise. Océanne Veilleux garde tout de même cet objectif en tête. «Le jour où je vais gagner [ma carte professionnelle], je vais vraiment être contente. Un bel exploit.»

De son côté, Frédérick Raymond, 26 ans, a décroché la deuxième place dans la catégorie «Men’s Bodybuilding – Open Welterweight». «Je ne m’attendais à rien. Très surpris et bien content de ça, c’est sûr», a-t-il confié.

«Le calibre était pas mal plus élevé. Ça, je l’ai vu tout de suite. C’est ça qui m’a donné même un petit stress. Et là, vu que c’était à Toronto aussi, j’étais plus stressé un peu qu’à Montréal […] J’étais plus loin de chez moi», a exprimé le témiscouatain, qui était accompagné de son entraineur, sa mère et quelques amis.

Frédérick Raymond, qui n’en est qu’à sa première année dans le culturisme, s’est déjà illustré à plusieurs reprises. Lors de sa toute première compétition, le Classique Naturel Popeye’s Supplément, qui se tenait le 20 juillet, à Montréal, l’athlète a notamment remporté le «Overall Winner» dans la catégorie «Men’s Bodybuilding – Open Middleweight». «C’est assez impressionnant», a mentionné Frédérick Raymond.

Rappelons que les deux athlètes, Océanne Veilleux et Frédérick Raymond, n’ont eu que deux semaines de préparation en vue du «Natural Canada Pro Qualifer».

CAP SUR 2025

L’an prochain, Océanne Veilleux n’aura pas à participer à une compétition régionale, puisque la médaille d’or obtenue au «Natural Canada Pro Qualifer» lui assure une place au prochain championnat national de culturisme, en 2025. D’ici là, l’athlète continuera ses efforts afin de poursuivre sa progression. «Je tombe en off “season”. Je vais continuer de m’entraîner, suivre ma diète. Mais là, je vais prendre plus de masse. Mon objectif, c’est vraiment de travailler mes points faibles et d’améliorer mon “package” pour la prochaine compétition», a expliqué Océanne Veilleux.

Pour sa part, Frédérick Raymond réfléchira à son avenir dans le culturisme. «À Toronto, encore là, c’était un “trip” […] Tout le monde me dit que j’ai un potentiel là-dedans, mais c’est sûr que c’est difficile physiquement, mentalement, et socialement», a-t-il exprimé. «Il faut que je pense à ça. C’est une vraie remise en question.»