Tristan Pelletier sera de retour avec les 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont confirmé le retour d’un joueur local en vue de la prochaine saison dans la LNAH. L’organisation a annoncé s’être entendue avec l’attaquant Tristan Pelletier.

Le produit local de 6'1" et 192 livres disputera une première saison complète dans la LNAH. À sa première campagne avec les 3L, il a amassé 6 points en 17 matchs, en plus de maintenir un différentiel de +2 et de distribuer 130 mises en échec. Il a disputé 16 matchs en séries éliminatoires, amassant 4 points tout en distribuant 121 mises en échec.

L'ancien de la LHJMQ a disputé 46 matchs en carrière dans la ECHL. Il avait été signé comme agent libre lors de la dernière saison.

«C'est un gros retour pour nous. Pelley, c'est un train! Il y en a peu des joueurs dans ce style dans la ligue. Il est jeune et il s'affirme déjà comme une peste dans la ligue. C'est un produit local qui apporte de la vitesse, de la robustesse et de l'énergie à l'équipe», a déclaré le directeur général, Fabien Dubé.

Rappelons que Pelletier avait été sélectionné lors du récent repêchage d’expansion dans la LNAH. Les 3L avaient cependant réussi à le ramener à la maison dans les jours suivants grâce à une transaction.