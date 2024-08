Trois-Pistoles accueillera une équipe française de pelote 

Le 11 août 2024, le club de pelote basque de Trois-Pistoles accueillera les Chisteras Globetrotteurs, une équipe de démonstration de Chistera venue de France. Il s’agira de leur seul arrêt au Canada.

La démonstration débutera à 13h, au fronton situé au 66 rue du Parc, Trois-Pistoles (site du PABA). Le Club de pelote basque de Trois-Pistoles en profitera pour faire le bilan de la relance de ses activités, et dévoilera sa nouvelle identité visuelle. Hot-dog et bière à petits prix seront disponibles au profit du club.

Le chistera est un instrument utilisé dans deux disciplines de pelote basque : le grand chistera en extérieur et la cesta punta en intérieur. Le principe est de lancer une balle appelée "pelote" contre un mur : le fronton. L'objectif est de faire en sorte que l'adversaire ne rattrape pas la pelote ou réalise une faute directe. Le chistera est le sport de balle le plus rapide du monde. La pelote a été chronométrée à plus de 313 km/h !

Le Club de pelote basque de Trois-Pistoles a pour mission de promouvoir la pratique de la pelote basque au Québec et plus particulièrement dans la région de Trois-Pistoles, et opère sur le seul fronton au Canada.