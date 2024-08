Une impressionnante moyenne au bâton pour Elie Belzile 

Un joueur du Bérubé GM de Trois-Pistoles a connu toute une saison au bâton dans la Ligue de baseball senior Puribec. Élie Belzile a terminé au sommet des meilleurs frappeurs du circuit avec une impressionnante moyenne de 0,536.

Le natif de Saint-Fabien a fait trembler les lanceurs des équipes adverses grâce à une belle constance tout au long du calendrier régulier. Il a profité de ses 56 apparitions au bâton pour frapper 30 coups sûrs. Il a été particulièrement efficace avec 19 simples, 10 doubles et un coup de circuit.

Sur la séquence de 16 matchs, il n’a été retiré au bâton qu’une seule fois, tout en réussissant à soutirer 8 buts sur balle aux artilleurs adverses. Il a aussi conclu la saison avec 23 points comptés et 22 points produits, jouant son rôle à perfection dans le milieu de la rotation offensive.

«Ç’a été une bonne saison, tout fonctionnait», a reconnu l’athlète lors d’une récente entrevue avec Info Dimanche. «Je ne pensais à rien, j’arrivais au bâton, je frappais la balle et elle tombait. Il y a un peu de chance là-dedans aussi. Ç’a vraiment bien été.»

Élie Belzile a connu l’une de ses meilleures performances le 28 juillet, au dernier match de la saison régulière, avec une moyenne au bâton de .800. Il a terminé le match avec 4 coups sûrs, dont un coup de circuit, en 5 présences. Il a aussi compté 2 points.

«C’était mon premier [coup de circuit] de l’année. C’était le temps que j’en mette un de l’autre côté de la clôture. Ç’a été un bon match pour terminer l’année», a reconnu l’athlète qui en est à troisième saison complète avec le Bérubé GM.

Réussir à maintenir une moyenne au bâton supérieure à 0,500 est un bel exploit dans la Ligue de baseball Puribec. Dans les dernières années, peu d’athlètes peuvent de targuer d’avoir réussi.

La saison dernière, par exemple, Dany Paradis-Giroux, reconnu pour bâton explosif, avait complété la saison avec une moyenne de .490, la meilleure du circuit.

En 2022, Martin Bernard de Montmagny avait maintenu une moyenne de .517 en 16 matchs (58 apparitions). Il faut ensuite remonter à la saison 2019 pour retrouver Elixander Fernandez d’Edmundston qui avait maintenu .537 en 20 matchs (67 apparitions).

Notons que Dany Paradis-Giroux et Félix Castonguay avaient tous les deux gardé des moyennes de .517 et .529 en 2020. Ils n’avaient cependant joué 12 et 11 matchs, respectivement, au cœur de la pandémie.

Les joueurs du Bérubé GM affronteront leurs rivaux des Braves Batitech du Témiscouata en première ronde des séries éliminatoires. Le duel entre les frappeurs et les lanceurs des deux équipes devrait être intéressant pour les amateurs.