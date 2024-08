Du tennis et du pickleball au clair de lune à Rivière-du-Loup 

Après le beau succès rencontré l’année dernière, le Club de tennis et de pickleball de Rivière-du-Loup revient avec son activité «Clair de lune», le 8 aout prochain. Une belle occasion pour les adeptes de pratiquer leur sport préféré lors d’une belle soirée d’été.

En 2023, l’activité avait connu un réel succès en attirant près de 100 joueuses et joueurs dans ses installations de Rivière-du-Loup. Plusieurs spectateurs avaient également fait de cette soirée une belle réussite.

Selon l’organisation, il s'agit d'un tournoi sous une formule amicale et festive. Les participants joueront en double, autant en tennis qu’en pickleball. Le tout débutera à 18 h et se terminera aux petites heures du matin. Tout au long de la soirée, il y aura musique, animation, tirages, hot-dogs et beaucoup de plaisir.

L’inscription se fait directement au club de tennis, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418-862-7087. Le cout est de 10 $ par personne et la date limite est le 7 aout.