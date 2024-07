Le Tournoi du Kid continue de respecter ses promesses 

Les années se suivent et se ressemblent pour le Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage de Rivière-du-Loup. Peu importe les alignements et le nombre de joueurs professionnels présents, l’événement attire son lot d’amateurs de hockey, en plein cœur de l’été, au Centre Premier Tech.

La 23e organisation de ce tournoi d’envergure, le plus important à l’est de Québec, a de nouveau respecté ses promesses du 26 au 28 juillet. Plus de 1 700 amateurs de sport ont franchi les portes de l’amphithéâtre afin d’assister à des matchs de hockey d’un calibre fort intéressant.

Cette année, une douzaine de joueurs de hockey professionnels, évoluant dans la LAH et la ECHL, étaient présents. Des joueurs des 3L de Rivière-du-Loup étaient également sur place, menés par le Louperivois et président d'honneur Tristan Pomerleau.

Dans la catégorie Compétition, la plus relevée, la formation TotalMC Hawks du capitaine Benjamin Vigneault (un ancien Albatros) a d’ailleurs causé la grande surprise en vainquant l’équipe des 3L en finale. Le gardien Charles-Edward Gravel du Drakkar de Baie-Comeau a été très solide.

Notons que c’est la première fois en six ans que l’équipe formée d’Alex Belzile et ses amis n’enlève pas les grands honneurs de cette classe.

Du côté des classes Intermédiaire et Participation, elles ont également couronné de nouveaux champions. C’est l’équipe du Louperivois Tommy Bouchard, composée de plusieurs joueurs et ex-joueurs des Albatros du Collège Notre-Dame et de l’Everest de Montmagny, qui a remporté les grands honneurs de la première catégorie. La deuxième a été gagnée par l’équipe du Triangle menée par le capitaine Allen Nadeau.

Au final, tout près de 30 ans, dans trois classes différentes, ont lutté pour la Coupe Jérôme d’Astous lors de ce réputé tournoi.

L’organisation formée de Kevin Beaulé, Renaud Malenfant et Olivier St-Pierre s’est réjouie de la réponse des amateurs de la région, d’autant plus que la température était fort intéressante à l’extérieur. «Encore une fois, un immense succès», ont-ils partagé sur les réseaux sociaux. «Merci aux joueurs, spectateurs, arbitres et partenaires financiers.»

Ils sont également reconnaissants du déroulement de l’encan silencieux. Pour la première fois, plusieurs articles de sport pouvaient être acquis. Une chemise des Expos de Montréal signée par Vladimir Guerrero (le père), une véritable pièce de collection, a été l’article le plus recherché. Elle a été remportée avec une mise de 410 $.

Rappelons que le Tournoi du Kid remet une partie de ses profits au hockey mineur de Rivière-du-Loup et on estime les retombées économiques à près de 190 000 $ par année.

L’événement sera de retour en 2025 avec la 24e édition du 25 au 27 juillet