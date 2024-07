Félix Lacombe est champion provincial au 400m

Les citoyens, clubs sportifs et organismes qui souhaitent soumettre une candidature au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup n’ont plus que trois semaines pour déposer leur dossier. La date limite est le vendredi 16 août prochain. Créé en 2008 par la Ville de Rivière-du-Loup, le Panthéon des sports a comme mission de reconnaitre, honorer et ...