Alex-Ann Gamache nommée parmi les joueuses de la semaine dans la Ligue Canada-Est 

Les récentes performances de la joueuse de baseball Alex-Ann Gamache ne sont pas passées inaperçues dans la Ligue Canada-Est. L’athlète originaire de Saint-Antonin a été désignée parmi les meilleures joueuses de la dernière semaine au sein du circuit féminin.

Alex-Ann Gamache a aidé son équipe à compétitionner lors des matchs disputés entre le 9 et le 17 juillet. Elle s’est particulièrement démarquée le 14 juillet lors d’une victoire célébrée in extremis par les Jackies contre les Braves.

Alors que son équipe tirait de l’arrière par quatre points, Alex-Ann a frappé un retentissant circuit de trois points permettant aux Jackies de reprendre vie et créer l’égalité en fin de septième manche. Puis en huitième, elle a su trouver le moyen de faire marquer le point gagnant.

«Alex-Ann est une battante et elle mérite amplement ses plus récents succès. Toute l’équipe est derrière elle. Elle travaille tellement fort», a déclaré son entraineur, Steeve Ager.

Au sein de la Ligue Canada-Est, les joueuses de la semaine sont des athlètes qui se démarquent par leurs performances au bâton, au monticule, dans le champ ou même par leur attitude positive. Le choix de souligner le bon travail d’une athlète par équipe revient chaque semaine aux différents entraineurs.

Rappelons qu’Alex-Ann Gamache et ses coéquipières des Jackies étaient de passage au KRTB, les 20 et 21 juillet. Plusieurs matchs de la Ligue Canada-Est ont été joués. Les athlètes locales, incluant Sarah Beaulieu de Rivière-du-Loup et Lucie Anctil de La Pocatière ont été chaleureusement encouragées.