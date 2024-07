Un nouveau contrat avec les Lions pour Zachary Emond 

Le combat de la boxeuse Leïla Beaudoin aura une saveur particulière, le 17 aout prochain à Québec. Non seulement l’athlète se battra à nouveau devant ses proches et amis, à la maison au Centre Vidéotron, elle aura aussi la chance de mettre la main sur un premier titre en boxe professionnelle. Son promoteur Eye of the Tiger a confirmé ce vendredi ...